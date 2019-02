Empire Residence, empresa fundada por brasileiro nos EUA, ganha anúncio na Times Square, em Nova York.

SÃO PAULO, 25 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A marca, que nasceu em New York, e hoje está presente em diferentes cidades dos EUA e do Brasil, e ingressando no mercado Europeu já no próximo verão, colocou um grande anúncio na Times Square, em Nova York. A praça é famosa por seus imensos outdoors e painéis publicitários cheios de luz e efeitos.