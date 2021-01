Empire State Building brillará con latidos en rojo en el memorial de COVID-19 del presidente electo Biden

- Empire State Building brillará con latidos en rojo para honrar en el memorial de COVID-19 del presidente electo Joe Biden

El espectáculo de música sincronizado con luz con 'Empire State of Mind' de Alicia Keys regresa con Simulcast en el Z100 de iHeartMedia New York y la aplicación iHeartRadio

NUEVA YORK, 12 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- The Empire State Building anunció hoy su participación en el plan del presidente electo Biden de conmemorar las vidas americanas perdidas por la pandemia de COVID-19 con su icónica iluminación de latidos de corazón. Durante varios meses durante el período más deteriorado de la ciudad de Nueva York, los latidos del corazón del Empire State Building mostraron solidaridad y apoyo a los millones de personas afectadas por la COVID-19, y específicamente a los trabajadores de emergencia que abordaron el primer y gran asalto de la pandemia.

Miles de millones de impresiones en todo el mundo demostraron que el Empire State Building es un símbolo internacional e icono de la ciudad de Nueva York. Cada noche a las 9 p.m, el Empire State Building tocaba un espectáculo de luz con el himno de Alicia Keys "Empire State of Mind" mientras que el Z100 de iHeartMedia New York transmitía la canción en vivo. El latido rojo volverá la noche del 19 de enero de 5:30 p.m. a 2 a.m., con el himno de Keys y el espectáculo de luz que lo acompaña para tocar una vez más en el edificio y se podrá escuchar en el Z100 de iHeartMedia New York y en la aplicación iHeartRadio a las 9 p.m. ET para unirse al servicio conmemorativo pre-inaugural del presidente electo Biden. Las campanas de la Iglesia sonarán, y las torres y los monumentos se iluminarán en todo el país como símbolo de unidad y recuerdo.

"La ciudad de Nueva York siempre ha simbolizado, y siempre simbolizará, la esperanza y la resiliencia de nuestra gran ciudad y su gente. Volveremos aún más fuerte, y el Empire State Building estará aquí para dar la bienvenida a todos de vuelta", dijo Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "La Empire State Building Observatory Experience reabrió y comenzó a dar la bienvenida de forma segura a los visitantes en julio, y seguimos sirviendo como el símbolo nacional e internacional de la fuerza y la capacidad de superar cualquier adversidad".

Para obtener más información sobre las iluminaciones de la torre Empire State Building, visite www.esbnyc.com/about/tower-lights/calendar.

Acerca del Empire State Building

Alzando 1.454 pies por encima del centro de Manhattan (desde la base hasta la parte superior de la antena), el Empire State Building, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), es el "edificio más famoso del mundo". 2021 marca el 90 aniversario del edificio como un hito icónico en el corazón de la ciudad de Nueva York.

Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas y servicios, el Empire State Building ha atraído a inquilinos de primer nivel en una amplia gama de industrias de todo el mundo. El Empire State Building es parte de la cartera de 10,1 millones de pies cuadrados de ESRT. ESRT es líder en eficiencia energética en el entorno construido y sostenibilidad, y es la primera cartera de bienes inmuebles comerciales en los EE. UU. en lograr la WELL Health-Safety Rating, una calificación verificada por terceros basada en evidencia para todos los tipos de instalaciones, enfocada en políticas operativas, protocolos de mantenimiento, planes de emergencia y educación de las partes interesadas para abordar un entorno de COVID-19 ahora y cuestiones más amplias relacionadas con la salud y la seguridad en el futuro.

ESRT ha obtenido la clasificación GRESB 5 Star más alta posible y el reconocimiento Green Star, y la puntuación de 88, en la 2020 GRESB Real Estate Assessment, un logro que coloca a ESRT en el 20% superior de todos los encuestados. GRESB es reconocido a nivel mundial como un riguroso estándar ampliamente reconocido como una de las mejores medidas de rendimiento de sostenibilidad de empresas y fondos inmobiliarios.

El edificio fue nombrado el destino de viaje más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y fue nombrado el edificio favorito de Estados Unidos en una encuesta realizada por el American Institute of Architects. Empire State Building fue clasificado como la #1 New York City Attraction en la 2ª edición de Lonely Planet's Ultimate Travel List. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, www.twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, www.tiktok.com/@empirestatebldg o www.pinterest.com/empirestatebldg.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) posee, administra, opera, adquiere y reposiciona propiedades de oficina y minoristas en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo". ESRT es líder en eficiencia energética en el medio ambiente construido y sostenibilidad, y es la primera cartera de bienes inmuebles comerciales en los EE.UU. en lograr la Calificación WELL Health-Safety, una calificación verificada por terceros para todos los tipos de instalaciones, enfocada en políticas operativas, protocolos de mantenimiento, planes de emergencia y educación de las partes interesadas para abordar un entorno de COVID-19 ahora y cuestiones más amplias relacionadas con la salud y la seguridad en el futuro.

En su primer año de presentación, ESRT ha obtenido la clasificación GRESB 5 Star más alta posible y el reconocimiento Green Star, y la puntuación de 88, en la GreSB 2020 GRESB Real Estate Assessment, un logro que coloca a ESRT en el 20% superior de todos los encuestados. GRESB es reconocido a nivel mundial como un riguroso estándar ampliamente reconocido como una de las mejores medidas de rendimiento de sostenibilidad de empresas y fondos inmobiliarios.

La cartera minorista y oficinas de la Compañía cubre 10,1 millones de pies cuadrados alquilados, a 30 de septiembre de 2020 que consisten en 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 propiedades de oficina, incluyendo nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield, Connecticut, y dos en el condado de Westchester, Nueva York; y aproximadamente 700.000 pies cuadrados alquilados en la cartera minorista.

Acerca de iHeartMedia New York

iHeartMedia New York posee y opera WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM y es parte de iHeartMedia. iHeartMedia es la compañía de audio número uno en los Estados Unidos, llegando a nueve de cada 10 estadounidenses cada mes, y con su trimestre de mil millones de oyentes mensuales, tiene un mayor alcance que cualquier otra compañía de medios en los Estados Unidos. La posición de liderazgo de la compañía en audio se extiende a través de múltiples plataformas, incluyendo más de 850 estaciones de transmisión en vivo en más de 160 mercados en todo el país; a través de su servicio digital iHeartRadio disponible en más de 250 plataformas y 2.000 dispositivos; a través de sus influencers; social; eventos de música en vivo icónicos de marca; otros productos digitales y boletines informativos; y podcasts como el #1 editor de podcasts comerciales. iHeartMedia también lidera la industria del audio en análisis, segmentación y atribución para sus socios de marketing con su producto SmartAudio, utilizando datos de su enorme base de consumidores. Visite iHeartMedia.com para más información de la compañía.

