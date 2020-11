Empire State Building e iHeart Radio presenteiam o público com álbum de Natal de Carrie Underwood intitulado "My Gift" no show anual de luzes natalinas

NOVA YORK, 13 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) e a iHeartMedia anunciaram hoje que o show anual de música e luzes natalinas do Empire State Building (sigla em inglês, ESB) apresentará a nova canção de Carrie Underwood chamada "Hallelujah" com participação de John Legend. "Hallelujah" faz parte do primeiro álbum de Natal da cantora intitulado My Gift.

O designer de iluminação de renome mundial Marc Brickman foi quem coreografou o show de luzes festivas que acompanhará a transmissão ao vivo da música nas estações Z100 e LiteFM da iHeartRadio todas as noites às 20h a partir de sábado, 19 de dezembro, até sexta-feira, 25 de dezembro. Os espectadores que não estarão presentes em Nova York poderão assistir ao show ao vivo via Earthcam acessando o site esbnyc.com/about/live-cam. O vídeo do show na íntegra também será postado no canal do Empire State Building no YouTube (www.youtube.com/esbnyc), imediatamente após a sua estreia no sábado, 19 de dezembro.

"As luzes do Empire State Building são o ícone do céu noturno de Nova York. Nossos shows de luzes e músicas atraem milhões de pessoas, mas nenhum é mais popular do que o nosso show anual de luzes natalinas que cresceu e se tornou a exibição mais esperada e deslumbrante da temporada de final de ano", disse Anthony E. Malkin, presidente do conselho, presidente e CEO da ESRT. "O Empire State Building e a iHeartMedia irão alegrar as festas de fim de ano em nossa grande cidade e ao redor do mundo por meio do nosso canal no YouTube, trazendo o primeiro álbum de Natal de Carrie Underwood e seu incrível dueto com John Legend. É assim que lembraremos o mundo de que Nova York continua viva e vibrante e que estará aqui para dar as boas-vindas pessoalmente com a diversão de sempre por muitos e muitos anos quando tudo isso passar."

"Hallelujah" é uma nova faixa original do primeiro álbum natalino de Carrie Underwood, My Gift, lançado em 25 de setembro e agora disponível em todos os lugares. A superestrela vencedora do Grammy se uniu a John Legend para gravar a nova faixa, escrita por ele e Toby Gad. O álbum de 11 faixas inclui uma mistura de clássicos natalinos e várias canções novas e originais.

"Sinto-me honrada em poder participar desta tradição maravilhosa com o Empire State Building", disse Carrie Underwood. "Mais do que nunca, precisamos nos agarrar à esperança e à alegria que esta época do ano traz e compartilhar essa magia com todos ao redor do mundo."

"Estou feliz por ter a estação de músicas natalinas de Nova York, a 106,7 LITE FM, sendo a anfitriã, mais uma vez, deste show de luzes tão aguardado no topo do Empire State Building com a música "Hallelujah", a nova canção de Carrie Underwood com a participação de John Legend. É um marco em nossa bela silhueta urbana na época do Natal e esperamos por isso todo ano", disse Chris Conley, Diretor de Programa na 106,7 LITE FM.

O show de música e luz é o laço de fita do presente do Empire State Building para a cidade de Nova York: a celebração natalina com duração de um mês e decorações clássicas e suas torres de luzes mundialmente famosas. Este ano, o ESB lançará uma vitrine especial para o Natal com uma exibição feita de LEGOs apresentando o especial de Natal do Star Wars. Pela primeira vez, o ESB também dará às famílias e amigos a chance de tirar a foto perfeita para seu cartão de Natal 2020-2021. Com a compra de um ingresso premium para o observatório no 102° andar, os convidados terão a oportunidade de tirar uma foto profissional na Grande Escadaria toda decorada para a ocasião. E não se esqueçam de olhar para cima, nova-iorquinos! Ao longo da temporada de festas de final de ano, o ESB espalhará alegria com mais um ano de shows de luzes temáticos para o Dia de Ação de Graças, o Natal, o Chanucá e a véspera de Ano Novo.

Para contribuir com a energia positiva da estação, use a hashtag #ESBUnwrapped nos seus canais de mídia social.

Sobre o Empire State Building

Com uma altura de 443 metros (da base à ponta da antena) e localizado no centro de Manhattan, o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e outras instalações, o Empire State Building atraiu inquilinos de peso de várias partes do mundo e de setores diversos. O Empire State Building foi nomeado o destino de viagem mais popular do mundo em um estudo conduzido pela Uber e foi eleito o edifício favorito dos EUA em uma pesquisa conduzida pelo American Institute of Architects. Para maiores informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". O ESRT é líder em eficiência energética em ambientes já construídos e em sustentabilidade, e é o primeiro portfólio de imóveis comerciais nos Estados Unidos a conquistar a certificação WELL Health-Safety, uma certificação independente baseada em evidências e aplicável a todos os tipos de instalações. Essa certificação enfatiza as políticas operacionais, os protocolos de manutenção, os planos de emergência e a educação das partes interessadas acerca da abordagem de um ambiente no contexto da COVID-19 hoje e de questões mais amplas relacionadas à saúde e segurança no futuro. Em 30 de setembro de 2020, o portfólio de escritórios e espaço para varejo da empresa já constava de aproximadamente 940 mil metros quadrados alugáveis, dos quais 874 mil metros quadrados alugáveis consistiam de 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65 mil metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

Sobre Carrie Underwood

Carrie Underwood despontou da promessa em 2005 após vencer o programa de TV American Idol , desde então ela se tornou uma verdadeira superestrela de multimídia e multiformato, conquistando seu espaço na música, na televisão, no cinema e agora nos livros, como autora de um best-seller do New York Times. Ela vendeu mais de 64 milhões de discos em todo o mundo e gravou 27 singles que conquistaram o primeiro lugar nas paradas de sucesso, 14 dos quais de sua coautoria, ao mesmo tempo que suas turnês pela América do Norte e pelo Reino Unido continuam a esgotar ingressos. Seu lançamento de 2018, Cry Pretty, é seu sétimo álbum a ganhar o certificado de platina ou multi-platina pela RIAA, incluindo seu álbum Greatest Hits: Decade #1. Em 25 de setembro deste ano, Carrie lançou seu oitavo álbum, My Gift, seu primeiro álbum de Natal, que estreou em #1 nas paradas Billboard Country, Christian e Holiday em sua primeira semana e marcou o oitavo lançamento consecutivo da cantora a estrear em #1 na parada Billboard Country. My Gift também estreou em #1 nas paradas de country no Reino Unido (seu quinto #1 nesta parada) e #1 no Canadá. Além disso, a HBO Max transmitirá um especial de Natal totalmente novo e exclusivo em dezembro, com Carrie tocando músicas do álbum My Gift com uma orquestra e um coral ao vivo. O especial da Max Original terá produção executiva de Gary Goetzman e Tom Hanks para a Playtone, juntamente com a Carrie Underwood. Ela também estrelou como Maria von Trapp no grande sucesso de Natal da NBC em 2013, o vencedor do Emmy® The Sound of Music Live!, cujas exibições atraíram 44 milhões de espectadores mesmo com sua duração de três horas. Carrie retornará neste outono para sua oitava temporada como a voz do programa nº1 do horário nobre na televisão, o Sunday Night Football da NBC. Em novembro passado, ela apresentou o CMA Awards pelo 12º ano consecutivo. Carrie Underwood ganhou mais de 100 prêmios importantes, incluindo 7 prêmios GRAMMY®, 15 prêmios ACM, incluindo três para Artista do Ano (a primeira mulher na história a ganhar duas vezes e, até 2020, a única mulher a ganhar três vezes), 22 CMT Music Awards, no qual ela continua a deter o recorde de mais prêmios para o show, 7 CMA Awards e 15 American Music Awards com sua sétima vitória sendo a de Artista Feminina Favorita - Country e sexta vitória de álbum country favorito com Cry Pretty, quebrando o recorde da AMA de mais vitórias na categoria de álbum country favorito. Carrie é a artista country mais seguida no Instagram e a artista country mais seguida no Twitter, Facebook e TikTok. Ela é membro com orgulho do Grand Ole Opry e fundadora e principal designer de sua marca de moda fitness e estilo de vida, CALIA by Carrie Underwood. Em março de 2020, a HarperCollins/Dey Street publicou o primeiro livro de Carrie, FIND YOUR PATH: Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the Fit52 Life, um livro sobre estilo de vida fitness no qual ela compartilha sua crença de que o condicionamento físico é uma jornada para a vida toda, oferecendo uma abordagem de bom senso para se manter ativo, alimentar-se bem e ter uma aparência bonita por dentro e por fora, 52 semanas por ano. Naquele mesmo mês, Carrie também lançou seu novo aplicativo de fitness, o fit52, que é uma plataforma holística de bem-estar projetada para encorajar e apoiar os usuários em sua jornada pessoal de bem-estar, e está disponível na App Store e no Google Play.

Sobre a iHeartMedia New York

A iHeartMedia New York possui e opera as estações WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM e faz parte da iHeartMedia. A iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) é a empresa de áudio número um nos Estados Unidos, alcançando nove entre 10 americanos todos os meses. Com seus duzentos e cinquenta milhões de ouvintes mensais, ela tem um alcance maior do que qualquer outra empresa de mídia nos EUA. Sua posição de liderança em áudio engloba várias plataformas, incluindo mais de 850 estações de transmissão ao vivo em mais de 160 mercados em todo o país; por meio de seu serviço digital iHeartRadio, disponível em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos; por meio de seus influenciadores; social; eventos de música ao vivo icônicos de marca; outros produtos digitais e boletins informativos; e podcasts como a editora comercial de podcast nº 1. A iHeartMedia também lidera a indústria de áudio em análises, direcionamento e atribuição para seus parceiros de marketing com seu produto SmartAudio, usando dados de sua enorme base de consumidores. Visite iHeartMedia.com para maiores informações sobre a empresa.

