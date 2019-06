Empire State Building lança oitavo concurso anual de fotografia

Como uma das atrações mais fotografadas da cidade de Nova York, o ESB é um ponto turístico imperdível, conhecido no mundo todo. Ele continua inspirando inúmeros fotógrafos a tirarem fotos incríveis todos os dias. A nova entrada pela 34 th Street e a experiência aprimorada aos visitantes oferecem momentos ainda mais inesquecíveis e grandes oportunidades de tirar fotos espetaculares, bem como o modelo arquitetônico do edifício de 8 metros de altura.

Para participar, os admiradores do ESB devem enviar sua foto da parte externa ou interna do edifício ou de sua impressionante vista externa em 360 graus pelo site www.esbphotocontest.com. As fotos podem ser enviadas de 17 de junho de 2019 a 6 de setembro de 2019.

"O concurso deste ano estará disponível para um número de países nunca antes visto", afirmou Jean-Yves Ghazi, vice-presidente sênior do observatório do ESB. "Pela primeira vez, receberemos fotos de admiradores do ESB da Austrália, França, Alemanha, Índia, Japão e Coreia do Sul, além dos países já participantes – Estados Unidos, Reino Unido e Canadá – para que possam mostrar sua melhor foto deste famoso cartão postal. Estamos ansiosos para ver o ESB pelas lentes dos nossos admiradores internacionais."

Os vencedores serão anunciados no site do concurso e nas redes sociais do ESB no fim de setembro.

Os participantes devem ter mais de 18 anos e residência legal nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, França, Alemanha, Austrália, Coreia do Sul, Índia ou Japão. Para consultar as regras oficiais e obter mais informações sobre o concurso de fotografia, acesse www.esbphotocontest.com.

Sobre o Empire State Building

Com 443 metros de altura sobre Midtown Manhattan (da base até o topo da antena), o Empire State Building, de propriedade do Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Empire State Building já atraiu inquilinos de primeira classe, de diversos setores e diferentes partes do mundo. O Empire State Building foi considerado o ponto turístico mais popular do mundo em uma pesquisa realizada pela Uber, e foi considerado o edifício favorito da América em uma pesquisa realizada pelo American Institute of Architects. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, acesse www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um importante fundo de investimento imobiliário que possui, administra, opera, adquire e reposiciona propriedades comerciais e escritórios em Manhattan e na grande região metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede em Nova York, estado de Nova York, o portfólio de propriedades comerciais e escritórios da empresa inclui 938.000 metros quadrados de propriedades para locação, em 31 de março de 2019, entre eles 81.000 metros quadrados em 14 propriedades de escritórios, sendo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65.000 metros quadrados disponíveis para locação comercial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900483/Empire_State_Realty_Trust_Photo_Contest.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.