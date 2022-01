EMPIRE STATE BUILDING POUR CÉLÉBRER LE NOUVEL AN LUNAIRE AVEC UNE CÉRÉMONIE D'ÉCLAIRAGE VIRTUELLE DE LA TOUR ET UNE VITRINE FESTIVE DANS LE HALL DE LA CINQUIÈME AVENUE

À 16h45 EST, les lumières de la tour de renommée mondiale de l'Empire State Building seront allumées en rouge lors d'une cérémonie d'éclairage virtuelle pour coïncider avec le coucher du soleil à New York. La cérémonie sera disponible en lecture sur YouTube, Facebook, Weibo et WeChat.

Les fenêtres emblématiques du hall de la Cinquième Avenue du bâtiment présentent cette année une installation festive avec des images artistiques et des représentations de l'animal de cette année - le tigre. Vénérés comme des personnages héroïques, les tigres symbolisent une grande force face à l'adversité. L'animal est représenté dans une gamme de couleurs et de styles artistiques parmi divers paysages dans une série de trois scènes. Les fenêtres célèbrent la culture et l'histoire chinoises avec des images florales, blanches et dorées. L'exposition festive restera dans le hall jusqu'au 24 février.

« L'éclairage de notre tour et les vitrines de la Cinquième Avenue sont des traditions annuelles du Nouvel An lunaire à l'Empire State Building, et nous sommes heureux de célébrer la communauté chinoise aux États-Unis, en Chine et dans le monde entier », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire de l'Empire State Building.

Plus d'informations sur l'Empire State Building et sa tour lumineuse sont disponibles en ligne. Le rouleau B de l'éclairage et des images des fenêtres peut être trouvé ici.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, « l'édifice le plus célèbre du monde », propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s'élève à 443 mètres (1 454 pieds) au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La réimagination de 148 millions d'euros (165 millions de dollars) de l'Expérience de l'observatoire de l'Empire State Building crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102ème étage avec des baies vitrées. Le voyage jusqu'au célèbre observatoire du 86ème étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. Pour en savoir plus, consultez le site www.esbnyc.com. Déclaré « America's Favorite Building » (bâtiment préféré des Américains) par l'American Institute of Architects, ainsi que la destination de voyage la plus populaire au monde par Uber et l'attraction n°1 de New York par Lonely Planet, il accueille plus de 4 millions de visiteurs annuels du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent principalement un large éventail de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des options de vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et des billets pour l'Observatory Experience, consultez le site esbnyc.com ou suivez les pages Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok du bâtiment.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) est une SCPI centrée sur New York qui possède et gère un portefeuille immobilier bien positionné de bureaux, de commerces de détail et d'immeubles multifamiliaux à Manhattan et dans la grande région. Propriétaire de l'Empire State Building, le bâtiment le plus célèbre au monde, ESRT possède et exploite également son expérience d'observatoire emblématique, récemment réinventée. La société est un chef de file en matière de bâtiments sains, d'efficacité énergétique et de qualité de l'environnement intérieur, et a les émissions de gaz à effet de serre les plus faibles par mètre (pied) carré de tous les portefeuilles de SCPI cotées en bourse à New York. Au 31 décembre 2021, le portefeuille d'ESRT comprend environ 2,9 millions de mètres carrés (9,4 millions de pieds carrés) louables d'espaces de bureaux, 213 000 mètres carrés (700 000 pieds carrés) louables d'espaces commerciaux et 625 unités réparties dans deux propriétés multifamiliales. Vous trouverez plus d'informations sur Empire State Realty Trust sur esrtreit.com et en suivant ESRT sur Facebook,Instagram, Twitter et LinkedIn.

