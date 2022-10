Empire State Building recebe a prova anual Run-Up, apresentada pela Turkish Airlines com o apoio da Challenged Athletes Foundation

Fotos/vídeos da corrida podem ser baixados aqui .

Dentre os incríveis corredores da prova deste ano estavam o apresentador de TV Nev Schulman e o veterano da guerra do Iraque Anthony Smith

NOVA YORK, 9 de outubro de 2022 /PRNewswire/-- O Empire State Building (ESB) recebeu hoje a 44ª prova anual Run-Up, apresentada pela Turkish Airlines, com apoio da Challenged Athletes Foundation (CAF). Em diferentes pelotões, 374 corredores de todo o mundo subiram os 1.576 degraus para alcançar a linha de chegada no icônico Observatório do 86º andar do edifício.

ESBRU 2022

"Todos os anos somos inspirados por atletas de todo o mundo que treinam e participam deste teste definitivo de resistência", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. "Parabéns a todos que vieram ao "edifício mais famoso do mundo" para participar da Empire State Building Run-Up."

Soh Wai Ching, da Malásia, ficou em primeiro lugar na categoria Elite Masculina com um tempo de 10:44, terminando antes de Ryoji Watanabe, do Japão, e Fabio Ruga, da Itália. Esta é a segunda vitória consecutiva da ESBRU do atleta de 28 anos.

"Estou muito feliz por estar aqui para competir de novo. Esta é a minha segunda vitória, e melhorei o meu tempo", disse Wai Ching. "Espero estar de volta no próximo ano e melhorar meu tempo [novamente]."

Cindy Harris, de Indianápolis, Indiana, terminou em primeiro lugar no pelotão de Elite feminina com um tempo de 13:56, à frente de Shari Klarfeld de Plainview, Nova York, e Maria Elisa La Pez Pimentel do México. Esta foi a 24ª Run-Up de Harris e a sexta vitória. Ela melhorou seu tempo de 2021 de 14:01.

"Sinto-me muito bem e tenho muita sorte por fazer isso por tanto tempo", disse Harris. "[Participar dessa corrida] significa muito, especialmente esta prova, porque esta foi mais acirrada."

O apresentador do programa "Catfish", Nev Schulman, participou no pelotão de celebridades deste ano. Outros pelotões da prova incluíam corretores imobiliários comerciais, locatários do Empire State Building e membros da mídia.

A Challenged Athletes Foundation foi a parceira filantrópica oficial da ESBRU com um pelotão designado para atletas portadores de necessidades especiais e apoiadores da CAF para arrecadar fundos em apoio a pessoas com necessidades especiais e seu acesso aos esportes. Anthony Smith, atleta da CAF e veterano da guerra do Iraque com uma amputação de braço, terminou a corrida com um tempo de 56:05.

A Turkish Airlines, a companhia aérea nacional da Turquia que voa para mais países e destinos internacionais do que qualquer outra, retornou pelo quarto ano como patrocinadora da corrida. O evento foi produzido pela NYCRUNS, a maior empresa de gestão de eventos de corrida da área metropolitana de Nova York.

Esta noite, as mundialmente famosas luzes da torre do Empire State Building brilharam em vermelho e branco para comemorar a 44ª corrida anual Run-Up.

Fotos e vídeos em alta resolução podem ser baixados aqui.

Mais informações sobre a prova Empire State Building Run-Up podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "O edifício mais famoso do mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), tem altura de 443 metros da base à antena e fica no centro de Manhattan. A reimaginação de US$ 165 milhões no Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para visitantes, um museu interativo com nove galerias e o Observatório do 102º andar reprojetado com janelas do chão ao teto. A jornada ao mundialmente famoso Observatório no 86o andar, o único observatório de 360 graus e a céu aberto com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes em toda sua jornada em Nova York, englobando tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração nº 1 nos Estados Unidos no prêmio Best of the Best da Travelers' Choice 2022 do Tripadvisor e a atração nº 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele recebe mais de quatro milhões de visitantes do mundo todo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma variedade diversificada de locatários empresariais, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e para adquirir ingressos para a Observatory Experience acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915994/Screenshot_2022_10_06_233629.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1915993/esb_logo.jpg

FONTE Empire State Realty Trust

SOURCE Empire State Realty Trust