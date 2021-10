Empire State Building Run-Up apresentada pela Turkish Airlines com o apoio da Challenged Athletes Foundation retorna em 26 de outubro

"Poder voltar a Nova York e competir contra os melhores atletas do mundo em um desafio tão único, em um local tão icônico, é uma grande honra", disse Wai Ching Soh, titular do Guinness World Record para a maior subida vertical em escada em uma hora. "Não tenho dúvidas de que a competição será acirrada este ano e espero mais uma vez fazer parte deste desafio tão marcante, e espero quebrar meu recorde pessoal."

Fará sua estreia na corrida deste ano a marca de roupas de esportes de desempenho On Running, com um grupo de entusiastas de corrida e influenciadores dos EUA, ansiosos para subir o monumento mais icônico de Nova York.

A Turkish Airlines, companhia aérea líder global que voa para mais países e destinos internacionais do que qualquer outra, retorna pelo terceiro ano como patrocinadora da corrida de 2021 e apresentará os melhores corredores de elite masculino e feminino, com um voo de cortesia. Além de atender ao aeroporto JFK de Nova York, a Turkish Airlines lançou sua décima porta de entrada nos EUA no Aeroporto Internacional de Newark em 21 de maio deste ano.

"A Turkish Airlines tem a honra de mais uma vez fazer parte de um evento emocionante, que reúne comunidades de todo o mundo em uma corrida incrível no edifício mais icônico do mundo", disse Cenk Ocal, gerente geral da Turkish Airlines em Nova York. "É com grande prazer que continuamos nosso compromisso com os eventos esportivos e nosso apoio a organizações que defendem o dinamismo e o espírito competitivo, ao mesmo tempo que oferecemos aos participantes a oportunidade de ver o mundo com a chance de ganharem passagens da Turkish Airlines para um de nossos mais de 300 destinos do mundo."

A Challenged Athletes Foundation (CAF) retorna como a instituição de caridade oficial da Run-Up como líder mundial em ajudar pessoas com desafios físicos a se envolverem e se manterem envolvidas nos esportes, oferecendo oportunidades esportivas, esperança, educação e inspiração incomparáveis a deficientes físicos, para que vivam estilos de vida ativos.

"Estamos entusiasmados em mais uma vez fazer parte deste evento icônico, que reúne atletas com deficiência e nossos apoiadores para promover nossa missão. Temos um grupo impressionante e poderoso de atletas deficientes e arrecadadores que, com a ajuda do Empire State Building, mostrarão ao mundo o que é possível quando qualquer pessoa com deficiência física tem o apoio necessário para atingir seus objetivos", disse Doug Olson, diretor sênior de desenvolvimento do nordeste da CAF.

Além das equipes da ON Running, da Turkish Airlines e da CAF, entre os participantes estarão representantes da imprensa, celebridades como Bachelorette Tayshia Adams e o treinador de celebridades Don Saladino, além de participantes da loteria em outras equipes designadas. O autor e investidor de risco Tim Draper receberá uma equipe específica, que colocará a costa oeste contra a costa leste, com a Silicon Valley Ventures enfrentando a New York City Ventures para ganhar uma doação de 100 mil dólares para sua respectiva instituição de caridade. As luzes da torre do Empire State Building, famosas no mundo todo, brilharão nas cores da Turkish Airlines – vermelho e branco – na noite da corrida em comemoração ao evento.

Mais informações sobre o Empire State Building e a Run-Up podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo". Em 30 de junho de 2021, o portfólio de escritórios e espaços para varejo da empresa abrangia 3,078 milhões de metros quadrados alugáveis, o que consiste em cerca de 2,8 milhões de metros quadrados divididos em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, no estado de Connecticut, e dois em Westchester County, no estado de New York; assim como aproximadamente 213.360 metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

A Empire State Realty Trust é líder em eficiência energética no ambiente construído e em sustentabilidade, com 76% do portfólio elegível certificado pela ENERGY STAR e 100% totalmente alimentado por energia eólica renovável. Como o primeiro portfólio imobiliário comercial das Américas a obter a classificação WELL Health-Safety Rating de saúde e segurança baseada em evidências e verificada por terceiros, a ESRT também obteve a maior classificação possível do GRESB, classificação Cinco Estrelas e reconhecimento "Estrela Verde", por seu desempenho em sustentabilidade no setor imobiliário e foi nomeada Fitwel Champion para edifícios saudáveis e de alto desempenho. Para saber mais sobre a Empire State Realty Trust, acesse esrtreit.com e siga a ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "O Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação no valor de 165 milhões de dólares no Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Floor Observatory reprojetado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Floor Observatory no 86o andar, o único observatório a céu aberto de 360 graus com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes para toda sua experiência em Nova York, incluindo tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. O ano de 2021 celebra o 90º aniversário do edifício, que foi inaugurado oficialmente em 1º de maio de 1931. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele dá as boas-vindas a mais de quatro milhões de visitantes de todo o mundo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam principalmente uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn, Shutterstock e Global Brands Group, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as Leis Federais de Valores Mobiliários. Essas declarações podem ser identificadas por meio de nosso uso de palavras como "supõe", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "planeja", "projeta" ou a forma negativa destas palavras ou palavras ou expressões semelhantes que não se relacionem com assuntos históricos. Deve-se ter cautela ao interpretar e confiar em declarações prospectivas, visto que elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, além do controle da ESRT e podem afetar materialmente os resultados, o desempenho ou as conquistas reais. Estes fatores e riscos incluem, mas não estão limitados à, atual crise de saúde pública e interrupção econômica causadas pela pandemia da COVID-19, falha de condições ou desempenho em relação a qualquer evento ou transação descrita acima, mudanças regulatórias e outros riscos e incertezas descritos periodicamente nos arquivos da ESRT e da ESROP perante a SEC, incluindo aqueles estabelecidos em cada um dos relatórios anuais da ESRT e da ESROP no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 e no relatório trimestral no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 31 de março de 2021, sob o cabeçalho "Fatores de risco". A menos que seja exigido por lei, a ESRT e a ESROP não têm qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

