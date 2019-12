Empire State Realty Trust e iHeartMedia en cuenta regresiva para Navidad con espectáculo de luces al ritmo de "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey

El espectáculo, diseñado por el reconocido artista en iluminación Marc Brickman, se presentará por primera vez el 19 de diciembre y se sincronizará en vivo a las 8 p.m. ET en las emisoras Z100, Power 105.1, 103.5 KTU y 106.7 Lite fm de iHeartMedia New York. Los espectadores fuera de la ciudad de Nueva York podrán conectarse para ver el espectáculo en vivo a través de Earthcam en https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building. Un video del espectáculo completo se publicará en el canal de YouTube del Edificio Empire State inmediatamente después del estreno el día 19, para disfrute de los seguidores en todo el mundo. Para continuar celebrando esta temporada de fiestas, el espectáculo de luces sincronizadas será transmitido por Z100 y Lite fm de iHeartMedia New York todas las noches a las 8 p.m. ET hasta el 25 de diciembre.

"Mariah Carey es amiga del Edificio Empire State desde hace mucho tiempo y estamos entusiasmados de celebrar este aniversario especial de su emblemático éxito navideño "All I Want For Christmas Is You" con un espectáculo de luces y música en el icónico Empire State", señaló Anthony E. Malkin, Presidente del Directorio y CEO de Empire State Realty Trust. "Nuestro espectáculo anual de luces y música lleva alegría navideña a todas las personas alrededor del mundo, y ¿cómo podría ser de otro modo cuando tenemos la suerte de asociarnos con la mismísima Reina de la Navidad?"

"Desde hace décadas, la canción "All I want For Christmas" de Mariah Carey ha demostrado ser un elemento esencial de las fiestas para los oyentes de iHeartRadio en todo el país", indicó Tom Poleman, Director de Programación de iHeartMedia. "Qué mejor forma de celebrar los 25 años de esta emblemática canción con un espectáculo navideño de luces sincronizadas en el edificio más famoso de Nueva York".

Este año, además de poder ver el espectáculo de luces desde muchos puntos panorámicos en la ciudad de Nueva York y el área tri-estatal, los seguidores de todo el país también podrán sintonizar The CW el 19 de diciembre a las 8pm EST/PST para ver un adelanto durante el especial de televisión Jingle Ball de iHeartRadio.

Como parte de la celebración anual #ESBUnwrapped del ESB, el espectáculo anual de luces para Navidad es una tradición muy querida junto con las clásicas decoraciones navideñas en el lobby Art Decó, las exhibiciones con calidad de museo en las ventanas de la recepción de la Quinta Avenida y toques navideños especiales en toda la recientemente completada Experiencia del Observatorio del Edificio Empire State. Quienes visiten el Edificio Más Famoso del Mundo durante la temporada navideña también disfrutarán de presentaciones sorpresivas de celebridades, un pianista que tocará una selección de favoritos de Navidad y otro año de espectáculos de luces.

Para contribuir al espíritu navideño, use el hashtag #ESBUnwrapped en redes sociales.

Acerca del Edificio Empire State

Erguido a unos 443 metros (1.454 pies) de altura sobre la zona central de Manhattan (desde la base hasta la punta de la antena), el edificio Empire State, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "Edificio Más Famoso del Mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas y servicios, el Edificio Empire State atrae a locatarios de primer nivel en una diversa gama de sectores industriales de todo el mundo. El Edificio Empire State fue nombrado el destino turístico más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y fue designado el edificio favorito de Estados Unidos en una encuesta llevada a cabo por el Instituto Estadounidense de Arquitectos. Si desea más información sobre el Edificio Empire State, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, o www.pinterest.com/empirestatebldg.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), fondo de inversión líder en bienes raíces (REIT), posee, administra, opera, adquiere y reposiciona propiedades comerciales y para oficinas en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York y zonas aledañas, incluido el Edificio Empire State, el "Edificio Más Famoso del Mundo". La cartera de oficinas y locales comerciales de la empresa, cuya sede central está ubicada en Nueva York, Nueva York, comprende alrededor de 938.000 metros cuadrados (10,1 millones de pies cuadrados) de espacio para rentar al 30 de septiembre de 2019, compuestos por cerca de 873.000 metros cuadrados (9,4 millones de pies cuadrados) para rentar en 14 propiedades para oficinas, incluidas 9 en Manhattan, 3 en el Condado de Fairfield, Connecticut, y 2 en el Condado de Westchester, Nueva York; y alrededor de 65.000 metros cuadrados (700.000 pies cuadrados) para rentar en la cartera de locales comerciales.

Acerca de iHeartMedia New York

iHeartMedia New York es propietaria y opera las emisoras WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM y WOR-AM. iHeartMedia es la empresa de sonido número uno de Estados Unidos y llega a 9 de cada 10 estadounidenses cada mes, y con su audiencia mensual de 250 millones de oyentes, posee mayor alcance que ninguna otra empresa de medios en EE.UU. La posición de liderazgo de la empresa en sonido se extiende a través de múltiples plataformas, incluidas más de 850 estaciones de radiodifusión en vivo; música, radio y servicios a demanda por internet a través de su servicio digital iHeartRadio disponible en más de 250 plataformas y 2.000 dispositivos, que incluyen parlantes inteligentes, tableros digitales para automóviles, tabletas, dispositivos tecnológicos ponibles, teléfonos inteligentes, asistentes virtuales, televisores y consolas de juego; a través de sus influencers; emblemáticos eventos de música en vivo; y podcasts como el editor de podcasts comerciales no. 1 del mundo. iHeartMedia también lidera el sector de sonido en tecnología de análisis y atribución para sus socios de mercadeo, al utilizar datos de su enorme base de consumidores. iHeartMedia es una división de iHeartMedia, Inc. (NASDAQ: IHRT). Visite iHeartMedia.com si desea más información sobre la empresa.

Acerca de Mariah Carey

MARIAH CAREY es la artista femenina de mayor venta de todos los tiempos con más de 200 millones de álbumes vendidos a la fecha y 18 sencillos que fueron no. 1 en la lista Billboard Hot 100 (17 de ellos de su autoría), más que ningún otro artista solista en la historia. Mariah es una cantante/compositora/productora reconocida con múltiples Premios Grammy, numerosos premios American Music Awards, la distinción "Mejor Artista Femenina de Todos los Tiempos" de Billboard, el Premio "Artista de la Década" de Billboard, el "Premio al Ícono" de Billboard, el premio World Music Award a la "Artista Femenina de Mayor Venta del Mundo en el Milenio" y el "Premio al Ícono" de BMI por sus logros sobresalientes en composición musical, para nombrar algunos, y con su característico registro vocal de cinco octavas, sus prolíficas composiciones y talento para la producción, Mariah es realmente el modelo de actuación de la música popular moderna. Esta emblemática artista posee el Récord Mundial de Guinness a la canción festiva (para Navidad/Año Nuevo) de un artista solista que ha ocupado el puesto más alto en la lista Billboard's Hot 100, así como también a la canción más escuchada en Spotify en 24 horas. El impacto permanente de Mariah trasciende la industria discográfica y deja una huella indeleble en todo el mundo. Tuvo su debut en el mundo del cine independiente con su emblemática actuación en "WiseGirls" junto a la ganadora del Premio de la Academia Mira Sorvino y Melora Walters. En 2009, Mariah fue reconocida con el Premio a la Revelación en el Festival de Cine Internacional de Palm Spring por su papel aclamado por la crítica en la película "Precious" de Lee Daniels. Mariah luego participó del elenco estelar de la obra de Daniels "The Butler" (2013). Mariah, que ha recibido el Premio del Congreso, dona generosamente su tiempo y energía a diversas causas de beneficencia que le importan de manera especial, como Save the Music, Make-A-Wish Foundation, World Hunger Relief y Elton John AIDS Foundation, entre otras. La artista, que apoya muchísimo a organizaciones benéficas para la niñez, tanto nacionales como internacionales, fundó Camp Mariah en asociación con la entidad Fresh Air Fund, un refugio para niños de zonas marginales para que exploren su desarrollo profesional. Mariah es representada por Roc Nation, CAA e Imprint PR. www.mariahcarey.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055620/Empire_State_Realty_Trust_Mariah_Carey.jpg

FUENTE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.