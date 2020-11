Empire State Realty Trust obteve a 5 estrelas em seu primeiro ano de participação no GRESB

NOVA YORK, 25 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- No primeiro ano de participação no GRESB, o Empire State Realty Trust (NYSE: ESRT) ganhou o maior reconhecimento de 5 Estrelas e mais a Estrela Verde da GRESB 5, e a pontuação 88 na Avaliação Patrimonial de 2020 da GRESB, uma conquista que coloca a ESRT entre o 20% top entre todos os participantes.

"Até o momento presente, o ESRT não havia encaminhado o seu processo de Eficiência, Sustentabilidade e Qualidade Ambiental Interna nenhuma vez. Conseguir este resultado em nosso primeiro ano é uma comprovação de mais de uma década de trabalho e liderança de Dana Robbins Schneider, nossa SVP, diretora de Energia e Sustentabilidade da ESG," disse Anthony E. Malkin, CEO.

A GRESB é reconhecida globalmente por ter um padrão rigoroso amplamente aceito como uma das melhores medidas de desempenho da sustentabilidade das sociedades imobiliárias e fundos. Este reconhecimento e a inclusão entre os cinco maiores dos grupos semelhantes mais competitivos da GRESB nos Estados Unidos demonstra a liderança do setor do ESRT e a abordagem inovadora de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) no setor patrimonial.

ESRT está orgulhoso de classificar-se cerca de 10 pontos acima do que a média dos outros grupos e quase 20 pontos acima da Média global da GRESB no seu primeiro ano de participação. ESRT alcançou a classificação A, que é a pontuação mais alta possível na Divulgação Pública da GRESB. A Divulgação Pública da GRESB avalia o desempenho de mais de 450 empresas imobiliárias listadas e REITs (trustes de investimentos imobiliários) e avalia indicadores alinhados com a Avaliação do Mercado Imobiliário da GRESB.

A carteira do Empire State Realty Trust consiste de mais de 10,1 milhões de metros quadrados, inclusive o marco icônico e mundial, o Empire State Building. Esta conquista valida o compromisso do ESRT de sustentabilidade e desempenho comprovados em energia, água, gestão de resíduos e emissões de gases de efeito estufa. ESRT também tem o primeiro portfólio dos Estados Unidos a ser premiado com a Classificação de Saúde-Segurança WELL, uma validação com base científica e comprovações que o ESRT tem implementado o padrão mais elevado de medidas de saúde e segurança. A classificação está alinhada com o comprometimento do ESRT com a Qualidade Ambiental Interna e a resposta pró-ativa intensiva à pandemia global. O ESRT anunciou publicamente os objetivos de sustentabilidade e o REIT de maior energia-eficiência da cidade de Nova York.

Todos os anos a GRESB avalia e classifica internacionalmente o desempenho ESG dos ativos tangíveis. As Avaliações da GRESB baseiam-se no que os investidores e o setor consideram questões importantes para o desempenho da sustentabilidade dos investimentos de ativos tangíveis e estão alinhadas com os relatórios internacionais de estruturas, metas e regulamentações emergentes.

"Atingir a designação de 5 estrelas da GRESB 5 no primeiro ano de participação, ainda que extremamente raro, é exatamente onde eu esperava que o Empire Realty Trust se classificasse," salientou Dan Winters, chefe da GRESB das Américas. "A sua liderança, abordagem racional para a eficiência energética e os resultados amigáveis do ambiente colocam a nossa firma no topo de referência global de 2020."

"A sustentabilidade está enraizada em quem você é e naquilo que fazemos todos os dias. Nós alavancamos a nossa especialidade de sustentabilidade incorporada e o envolvimento na indústria para estabelecer a sustentabilidade no mercado imobiliário. Como líderes de ESG, as nossas práticas orientam a estratégia da nossa companhia e proporciona valor a longo prazo para os nossos investidores, acionistas, inquilinos, funcionários e comunidades onde vivemos e trabalhamos. O ESRT faz parte da sustentação da cidade de Nova York, e está comprometido com a integração de práticas impactantes de ESG em cada aspecto de nossos negócios," disse Dana Robbins Schneider, SVP de Energia e Sustentabilidade e Diretor de ESG.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". O ESRT é líder em eficiência energética em ambientes já construídos e em sustentabilidade e é o primeiro portfólio de imóveis comerciais nos Estados Unidos a conquistar a certificação WELL Health-Safety, uma certificação independente baseada em evidências e aplicável a todos os tipos de instalações. Essa certificação enfatiza as políticas operacionais, os protocolos de manutenção, os planos de emergência e a educação das partes interessadas acerca da abordagem de um ambiente no contexto da COVID-19 hoje e de questões mais amplas relacionadas à saúde e segurança no futuro. Em 30 de setembro de 2020, o portfólio de escritórios e espaços para varejo da empresa já constava de aproximadamente 10,1 mil metros quadrados alugáveis, dos quais 9,4 mil metros quadrados alugáveis em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 700 mil metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

Sobre a GRESB

A GRESB é uma organização liderada pelo investidor e que segue a missão de fornecer dados padronizados e validados de ESG (práticas ambientais, sociais e de governança) para os mercados de capital. Estabelecida em 2009, a GRESB tornou-se uma referência líder de ESG para o mercado imobiliário e investimentos de infraestrutura em todo o mundo. Apenas em 2020, a GRESB contava com mais de 1.200 portfólios de mercado imobiliário cobrindo mais de 96.000 ativos. A nossa cobertura de infraestrutura inclui mais de 540 portfólios de infraestrutura e ativos. Combinados, os ativos relatados representam US $5,3 trilhões AUM (ativos administrados). Os dados são usados por mais de 100 investidores institucionais e financeiros para monitorar investimentos entre portfólios e navegar opções estratégicas necessárias para o setor transicionar para um futuro mais sustentável.

