EmpiRx Health le da la bienvenida a Danny Sanchez como presidente

El único PBM de la industria basado en el valor supera los $1,000 millones en ahorros para sus clientes

MONTVALE, Nueva Jersey, 27 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- EmpiRx Health se complace en anunciar la incorporación del veterano de la industria de la atención médica Danny Sanchez a su equipo directivo como presidente. Su designación refleja la impresionante trayectoria de crecimiento de EmpiRx Health y surge tras varios importantes hitos comerciales y financieros. En su función, Sanchez es responsable de promover la posición de EmpiRx Health como impulsor de cambios transformadores en los beneficios de farmacia y servicios de atención médica.

"EmpiRx Health se destaca como el único PBM de la industria basado en el valor. Nuestro modelo derriba la idea errónea de que el ahorro de costos debe ocurrir a expensas de la calidad de la atención", señaló Karthik Ganesh, director ejecutivo de EmpiRx Health. "Hemos demostrado que es posible poner a los pacientes en primer lugar en el camino hacia un fenomenal éxito comercial. En menos de nueve años, hemos ahorrado a nuestros clientes más de $1,000 millones, prueba inequívoca de que un enfoque que prioriza los resultados financieros y de salud es el estándar ideal de la atención farmacéutica".

EmpiRx Health es un creador de categorías, que redefine el modelo de beneficios de atención médica tradicionalmente orientado al volumen a través de su enfoque basado en el valor. Al adoptar un modelo práctico de gestión de la salud de la población que sitúa a los farmacéuticos en el centro de los equipos de atención de pacientes, EmpiRx Health optimiza los resultados financieros y de salud de los pacientes. En promedio, los clientes nuevos ven una reducción del 15 % en los costos mensuales por socio (PMPM) y ahorros sostenidos interanuales.

Ganesh agregó: "A medida que seguimos creciendo, nos mantenemos firmemente comprometidos con nuestros valores fundamentales. Como organización de atención médica, es imperativo que cultivemos la diversidad dentro de nuestra organización porque nos prepara de mejor manera para personalizar la atención y el servicio. Danny es un líder excepcional cuyo amplio compromiso profesional para mejorar los resultados de salud se alinea perfectamente con nuestro modelo de negocio y cultura, y su trayectoria refleja los valores de nuestra organización. Estamos encantados por su incorporación a nuestro equipo de liderazgo".

Sanchez aporta a EmpiRx Health sus más de 20 años de experiencia en atención médica. Ha dedicado la mayor parte de su carrera a puestos directivos en Omnicell Corporation, que ofrece soluciones innovadoras de gestión de farmacia y medicamentos para profesionales de la salud y sistemas de salud. En su cargo más reciente, Sanchez se desempeñó como vicepresidente sénior y gerente general de EnlivenHealth, una unidad de negocio de Omnicell que desarrolla soluciones de tecnología digital que empoderan a las farmacias minoristas y a los planes de salud para mejorar de manera mensurable el compromiso de los pacientes y las comunicaciones.

"Mi decisión de incorporarme a EmpiRx Health fue sencilla. Esta es una emocionante oportunidad para mejorar la salud de las poblaciones y los pacientes en todo el país al impulsar la innovación en el ámbito de los beneficios", señaló Sanchez. "EmpiRx Health ha construido un modelo de negocio distinto a cualquier otro en la industria y está prosperando de manera orgánica gracias a la fortaleza de ese modelo. Espero aprovechar mi experiencia para ofrecer un valor de atención médica aún mayor a nuestros socios y miembros, así como hacer posible nuestro crecimiento continuo".

Acerca de EmpiRx Health

EmpiRx Health está redefiniendo la atención médica al demostrar que es posible controlar el gasto en medicamentos y a la vez mejorar los resultados de salud. Con el objetivo de cambiar radicalmente la industria, EmpiRx Health es el gestor de beneficios farmacéuticos (PBM) más avanzado desde el punto de vista clínico y el único que se basa en el valor. El crecimiento de la compañía, fundada en 2014, está impulsado por la naturaleza exclusiva y alineada con el cliente de su propuesta de valor: un modelo financiero de pago por desempeño con ahorros garantizados, la primera solución de gestión de la salud de la población personalizada para el cliente de la industria, y una experiencia inigualable de servicio de alto nivel que produce las mejores tasas de retención de clientes del sector. EmpiRx Health ha sido reconocida como BenefitsPRO Luminary, Fortune y Best Workplaces in Health Care por Great Place to Work, The Best and Brightest Companies to Work For® y como una Inc 5000: Fastest-Growing Private Companies in America durante tres años consecutivos.

