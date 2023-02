EMPLOY PRINCE GEORGE'S ORGANIZA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA EMPRESARIAL DE REPOSTERÍA "EL PODER DE SER MUJER"

LARGO, Maryland, 24 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El jueves 23 de febrero, nueve mujeres se convirtieron en las graduadas más recientes del programa empresarial de repostería de 12 semanas "El Poder de Ser Mujer". Employ Prince George's (EPG) y El Poder de Ser Mujer son socios de larga data a través del programa Career Pathways for ALL de EPG. Career Pathways for ALL empodera a inmigrantes, refugiados y todos los demás residentes del condado de Prince George's que hablan inglés como segundo idioma, a fin de crear oportunidades para ellos y sus familias, a la vez que se les garantizan todas las herramientas necesarias para tener éxito.

Durante el programa de repostería de 12 semanas, las personas participaron en cursos que abordaron temas como aspectos básicos de repostería, establecimiento de negocio de preparación de repostería y preparación de fondant. Las nueve estudiantes que se graduaron del programa de panadería empresarial fueron: Celia Bran Osorio, Deyris Alvarado, Emeidys Beriguete Rodriguez, Hannah Vasquez, Maria Vasquez, Marina Alveno, Roxana Hernandez, Yoceidys Beriguete Rodriguez y Zulma Cruz, cada una con su certificación de ServSafe Food Manager.

Celia Bran Osorio, graduada del Programa Empresarial de Repostería, enfrentó obstáculos para encontrar empleo debido a las barreras lingüísticas y a sus dificultades para encontrar guardería para su hijo recién nacido y con problemas médicos previos. Al participar en el programa y obtener su certificación, ahora tiene la flexibilidad de crear su propio negocio, lo que le permite crear un ingreso sostenible mientras cuida de su familia.

Más de 250 estudiantes se han graduado de programas ofrecidos por El Poder de Ser Mujer. Cualquier residente del condado de Prince George's que hable inglés como segundo idioma, o que esté dispuesto a aprender, puede participar en el programa Career Pathways for ALL. Las personas interesadas pueden recibir más información enviando un correo electrónico a [email protected] o visitando EmployPG.org/CPFA.

Employ Prince George's (EPG) ofrece inteligencia y soluciones laborales para las personas que buscan empleo y las empresas. La misión de EPG es contribuir a la vitalidad económica del condado de Prince George's al proporcionar un sistema impulsado por la demanda que ofrece trabajadores calificados a las empresas y brinda a los candidatos oportunidades de carreras profesionales en industrias de alta demanda o gran crecimiento.

Para obtener más información, visite www.EmployPG.org.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1520107/EPG_Logo.jpg

FUENTE Employ Prince George's

