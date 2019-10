Empreendedor e palestrante goiano, Bruno Pereira, se destaca no mercado da moda masculina, com sua marca de roupas e com seu curso de importação

O jovem goiano, empreendedor digital e visionário, após muito tempo importando produtos dos Estados Unidos, Bruno Pereira abriu a sua própria empresa, a marca de vestuário masculino moda praia, Mister Ins., inspirada nos padrões de qualidade americanos. Ainda no começo, no ano de 2017, tendo o Instagram como único mecanismo de venda, a empresa faturou 800 mil reais nos seus primeiros 12 meses. Já em 2018, o faturamento já ultrapassou a casa dos 1.3 milhões. Hoje, a expectativa de faturamento para 2019 gira em torno de mais de 1.5 milhões nas vendas de atacado e varejo.

No início do ano de 2020, a Mister Ins terá sua primeira loja modelo, localizada em um Shopping de Goiânia. Loja que servirá como base para o início do processo de franqueamento da marca que já é sucesso nacional e internacional. "A prioridade da empresa é oferecer uma experiência de compra incrível dentro e fora da loja, além dos produtos de qualidade", revela Bruno em uma postagem em seu perfil no Instagram.

Hoje, o empresário vive em uma ponte aérea constante entre Goiânia, Nova Iorque e Orlando, onde divide seu tempo entre o seu curso de importação, assessoria para outros empresários e sua loja, sempre trazendo novidades, produtos e parcerias que agregam valores a suas empresas. Toda essa vida corrida e de muito sucesso, tem feito de Bruno Pereira, ou @bruno.misterins, assim como está em seu perfil no Instagram, referência nacional em importação. Sendo assim, muitas pessoas têm o buscado para investir nesse mercado que tanto cresce no Brasil.

SITE OFICIAL: https://www.misterins.com.br/

