Empreendedor Paulista, Paulo Roberto Paolucci, É Destaque No Mercado Publicitário Nacional

O perfil que mais ganha destaque é o @guiaribeiraopreto que conta com mais de 165 mil seguidores um perfil de abrangência mais geral, fazendo parcerias com grandes empresas da cidade de Ribeirão Preto e região. Já o perfil @modaribeiraopreto que conta com mais de 100 mil seguidores e já possui um público mais específico, faz parcerias com empresas do setor da moda e vestimentas tanto para o público, quanto feminino. Sempre com muitas dicas diárias e anúncios de empresas parceiras que oferecem sempre o melhor serviço ao consumidor. Um outro perfil que cresceu rapidamente foi o @cachostumbrls que abrange um público totalmente cacheado que foi feito para dar dicas e também fazer parcerias com empresas da área de crespos. A Divulga Mais Brasil (@divulgambrasil) já é sucesso e no instagram já possui mais de 100 mil seguidores inúmeras parcerias, o que só tende a crescer, visto o destaque que a empresa vem ganhando. Esses perfis têm sido sucesso absoluto.