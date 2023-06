Empreendedores cada vez mais motivados para criar mudança positiva para comunidades locais, Nova pesquisa

Nova pesquisa global da Entrepreneurs' Organization (EO) avalia tensões, previsões e perspectivas dos proprietários de negócios sobre o empreendedorismo em 2023

A comunidade global dos proprietários de negócios diz que o espírito empreendedor está mais amplamente compreendido e adotado atualmente em relação a dez anos atrás.

As principais preocupações para os empreendedores na segunda metade de 2023 são fluxo de caixa, instabilidade econômica e retenção dos melhores talentos.

ALEXANDRIA, Va., 23 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Com um número estimado de 582 milhões de empreendedores no mundo atualmente, nova pesquisa conduzida pela Entrepreneurs' Organization (EO), uma rede de membros sem fins lucrativos de mais de 18 mil proprietários de negócios em 76 países, mostra que os fundadores de pequenas e médias empresas (PMEs) estão mais focados em promover mudanças positivas para suas comunidades locais hoje, em comparação com 2013, e quase metade sente a responsabilidade de apoiar a próxima geração de empreendedores.

Em sua pesquisa com quase 500 empresários de 50 países em todo o mundo, a EO pediu aos entrevistados que comparassem o estado do empreendedorismo hoje ao que era dez anos antes. Sua principal resposta transmitiu uma sensação de aprofundamento da apreciação cultural pelo caminho do empreendedorismo, com um em cada quatro (24%) afirmando que o espírito empreendedor é mais compreendido e abraçado hoje do que nos anos anteriores. Os resultados da EO também demonstram otimismo e interesse em gerar impacto positivo. Um em cada cinco (20%) empreendedores pesquisados disse que se sente mais focado em promover mudanças positivas para suas comunidades locais hoje do que em 2013.

Além do mais, com o aumento das taxas de juros, o financiamento de capital de risco caindo rapidamente e os conflitos geopolíticos em andamento, a perspectiva macroeconômica para os empreendedores tem sido tudo menos previsível. Apenas um em cada 10 entrevistados (14%) disse que atualmente se sentia levado a sério, com muitos listando as três principais preocupações a seguir como constantes para os empreendedores: administrar o fluxo de caixa (21%), instabilidade econômica (20%) e reter os melhores talentos vs. concorrência (16%).

Apesar dessas barreiras, os membros da EO pesquisados relataram utilizar uma variedade de estratégias de enfrentamento para gerenciar seu estresse pessoal. Mais de um terço (34%) dos entrevistados disseram que buscam e dependem do apoio decolegas, como o tipo encontrado em redes como a EO. Um quarto (26%) disse que recorreram a atividades como pintura ou exercício e 20% confiam no cônjuge ou família.

"O empreendedorismo percorreu um longo caminho em 10 anos. Não é tão solitário no topo como costumava ser", disse Marc Stöckli, presidente global da Entrepreneurs' Organization e membro há 14 anos da EO Zurique. "Porém, apesar do crescimento das pessoas que iniciam seus próprios negócios, alguns dos mesmos obstáculos continuam sendo nossos ventos contrários persistentes, especialmente o acesso ao capital para apoiar o escalonamento e o crescimento. Houve melhoria na disponibilidade de suporte significativo para empreendedores por meio de redes que nos conectam com colegas e nos permitem aprender uns com os outros".

Com inovações adquiridas por meio da aceleração da inteligência artificial este ano, pode não ser surpresa que quase um em cada cinco entrevistados (18%) disse que mudará para ferramentas de IA e automação. Isso poderia criar menos necessidade de trabalhadores. Ainda assim, 30% disse que planeja contratar mais talentos de mercados internacionais ou concentrar-se em melhorar a cultura de sua empresa para funcionários remotos. As recompensas competitivas que planejam oferecer aos funcionários no próximo ano são: maiores oportunidades de aprendizado e desenvolvimento (18%), horas de trabalho mais flexíveis (15%) e ajustes salariais de custo de vida/inflação (13%).

A idade média dos proprietários de negócios EO em todo o mundo é 45 anos, e a maioria são pais, portanto, pode ser natural que quase metade dos entrevistados da pesquisa (45%) relatou sentir a responsabilidade de apoiar ativamente a próxima geração de fundadores por meio de uma variedade de iniciativas, como mentorias, estágios e investimento de capital para start-ups. Um em cada três (30%) dos entrevistados disse que orientou ou orientará aspirantes a empreendedores no próximo ano, enquanto 27% preferem realizar palestras educacionais ou eventos sobre propriedade de negócios para jovens fundadores em suas comunidades.

"Nossos filhos precisarão desenvolver a mesma mentalidade ousada e corajosa de empreendedores de sucesso para aproveitar as oportunidades de nosso mundo em rápida mudança", disse Joaquín Cordero, fundador e CEO da Lumen e membro da EO Guatemala há 11 anos. "Desde dominar o aprendizado de máquina até promover a resiliência diante de desafios como mudanças climáticas e interrupções na cadeia de suprimentos, os líderes empresariais do futuro precisarão ser solucionadores capacitados de problemas. É nossa responsabilidade coletiva guiá-los e facilitar seu aprendizado uns com os outros, para que possam prosperar no futuro".

