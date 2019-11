Empreendedores mineiros criam startup para ajudar pequenas e médias empresas a terem posicionamento digital

O Lucas Leite é especialista em Marketing Digital e Planejamento Estratégico Empresarial. Estudou Business com ênfase em Marketing na Austrália. Se especializou no Digital Marketing Institute (Irlanda) e prestou consultoria nessa área para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos. Durante essa trajetória nacional e internacional, desenvolveu negócios em diversos segmentos — entre tecnologia, alimentação e moda — e em 2019 criou a Vende Muito, junto ao Gabriel Cassins, que em 2009 se mudou para Belo Horizonte, onde se especializou na área comercial e passou por uma Startup que lançou o primeiro carrinho inteligente no Brasil. Especialista em comércio exterior e trader, trabalhou durante 4 anos em um fundo de investimento. Assim foi a união do Marketing com o Comercial, do Lucas com o Gabriel, onde uniram seus conhecimentos e expertise para ajudar pequenas e médias empresas a ampliar a área comercial e presença nas mídias sociais.

Agora, os sócios ambicionam em um futuro não tão distante transformar a Vende Muito em um marketplace de produtos de marketing digital com um atendimento on-line customizado.

Investimentos em diversos segmentos

Hoje a Startup está em expansão e já atendeu mais de 70 marcas em nível nacional e internacional. A Vende Muito é apenas um dos investimentos em que os sócios estão aplicando seus conhecimentos e recursos.

A BackOffice — empresa de soluções em tecnologia voltada para a expansão comercial de diversos segmentos do mercado — é um destes investimentos.

Ainda em tecnologia, apresentam a VM Leads — especializada em captar leads qualificados para empresas do setor de proteção veicular, seguradoras, consórcios, planos de saúde, etc. Ela é um braço da agência com foco em conversão. Os clientes são empresas que desejam otimizar o funil de vendas.

A Vende Muito Eventos é uma plataforma onde organizadores de eventos podem fazer desde a criação à divulgação, proporcionando experiências únicas aos usuários.

Na área do fitness e bem estar os sócios criaram BS Healthy, focada em reposição nutricional específica para cada fase da vida. A BS Healthy possui um e-commerce que atende ao público em nível nacional.

Conheça mais sobre sobre os projetos através das redes sociais: @bs_healthy @vmleads @vendemuitobrasil @backofficesolucoes @vendemuitoeventos

Vende Muito Brasil

Contato: +55 31 9927-30456

Email: contato@vendemuito.com.br

Site: www.vendemuitobrasil.com.br

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1033902/VM_LG.jpg?p=original

FONTE Vende Muito Brasil

