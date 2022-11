Empreendedores paulistas usam permutas multilaterais para movimentar seus negócios

Plataforma X por Y ajuda vendedores e potenciais compradores na troca de produtos e serviços sem o uso de dinheiro. Ferramenta será destaque em Rodada de Negócios do Sebrae São Paulo no dia 29/11

GOIÂNIA, Brasil, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Mesmo diante da pandemia da Covid-19, o Brasil registrou crescimento de novas empresas registradas. Segundo dados do governo federal, que foram levantados pela plataforma Yooga, o número de novos CNPJs no país cresceu 25,3% entre 2020 e 2022, na comparação com os três anos que antecederam o coronavírus (entre 2017 e 2019).

Ainda segundo o levantamento, o estado que mais abriu empresas durante a pandemia foi São Paulo, com 2.909.253 novos negócios. Atualmente, esse número continua crescendo. Dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) mostram que, desde a retomada econômica em agosto do ano passado, até abril deste ano, mais de 213 mil empresas foram abertas, uma alta de 6,19% comparando com o mesmo período do ano anterior.

Durante e no pós-pandemia, os empreendedores da maior metrópole do Brasil buscaram manter seus negócios com novas técnicas e ferramentas. Uma das ferramentas são as permutas multilaterais, que são um método que consiste na troca de mercadorias, produtos ou serviços sem envolver dinheiro.

Proprietário do Grupo Lintz Doctor Coach Academy, empresa de treinamentos e coaching, localizada em Campinas (SP), Luís Gustavo Pilenso, adotou a permuta para angariar mais clientes. "Fiz meu cadastro e comecei a usar a permuta multilateral, com a intenção de fazer networking, expandir meu negócio e divulgar meu trabalho", explicou Luís, que faz parte de uma das maiores plataformas do País, a X por Y , que está no mercado desde 2014 e conta com mais de 10 mil empresários ativos.

Luís usa a ferramenta que dá match em quem anuncia, com quem quer comprar um produto ou serviço, há um ano e tem visto resultados. Com o uso das permutas multilaterais como moeda, ele consegue movimentar seu negócio e usar o serviço para atender as demandas pessoais e da própria empresa. "Atualmente uso a plataforma para compras pessoais e para a empresa, viagens, móveis e presentes. Vejo que a entrada na X por Y foi muito importante para mim e para a minha empresa, pois aumentou meu poder de compra".

Oportunidade

Visando auxiliar as antigas e as novas empresas, o Sebrae São Paulo, por meio do programa ALI (Agentes Locais de Inovação), em parceria com a plataforma X por Y, realiza no próximo dia 29, uma rodada de negócios on-line com permutas multilaterais para pequenos negócios formalizados com CNPJ ativo.

Segundo o gestor estadual do ALI, Adriano Nakamura, o foco da ação é ajudar empresas que se encontram com dificuldades em escoar o estoque e alavancar o faturamento. "A iniciativa permite a otimização do tempo, com possibilidade de vazão a produtos e serviços desses micros e pequenos empresários possibilitando circulá-los em um momento em que a economia busca a retomada", explicou.

De acordo com o sócio-fundador da X por Y, Rafael Barbosa, a rodada de negócios não terá limite de participantes. Ele complementa que a iniciativa que já aconteceu em vários estados do Brasil irá conectar fornecedores e consumidores de forma virtual, com mecanismos de inteligência de software para alinhar demandas com ofertas divididas por segmento.

"Todos os participantes irão, previamente, colocar suas ofertas de produtos e serviços, e também irão informar suas demandas. A X por Y, juntamente com o Sebrae, durante a Rodada, vai organizar os matchs de oferta e demanda com o auxílio de inteligência artificial para formar as conexões mais prováveis de gerar negócios", descreve Barbosa.

Para participar da rodada de negócios o empreendedor interessado deve fazer sua inscrição clicando: https://xpory.com/rodadadenegocios

SERVIÇO

Rodada de Negócios virtual - Sebrae SP

Data: 29/11

Horário: Durante todo o dia

Local: Formato online

Inscrições no https://xpory.com/rodadadenegocios

