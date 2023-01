EMPREENDIMENTO DA VITAURBANA IMPULSIONA REVITALIZAÇÃO DA VILA MARIANA

SAO PAULO, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Incorporadora que se destaca por projetos de perfil contemporâneo, para um público jovem e que busca uma vida mais inteligente, a VitaUrbana leva seu conceito de morar à Vila Mariana, com um empreendimento que se destaca por sua estética, ocupação do espaço e oferta de áreas compartilhadas. O Nurban Vila Mariana, contribuirá para revitalizar o local, reforçando o compromisso da VitaUrbana em desenvolver projetos que melhorem a qualidade de vida dos seus moradores e da cidade.

A fachada ativa do empreendimento terá uso comercial, dando vida ao local com serviços de conveniência. A Vila Mariana é um bairro emblemático, próximo de tudo, e o Nurban está localizado na rua Dona Julia com acesso a serviços e transporte público.

O empreendimento de 13 andares, tem 63 apartamentos entre 24 a 34m², além do térreo, e um mercado 24 horas.

"O projeto traz um grande diferencial construtivo, por dar um excelente aproveitamento a uma área de apenas 379 m², com um perfil contemporâneo e uma estética atual, de muitas cores", destaca Juan Galan, sócio da incorporadora Vitaurbana.

O empreendimento valoriza o que há de melhor em áreas compartilhadas inteligentes, projetadas para impulsionar o convívio, o lazer e a praticidade.

O rooftop terá piscina, solário, sauna, academia, Spa, espaço Yoga e um observatório. Também terá um pub, cozinha gourmet, churrasqueira e um espaço de coworking.

"As áreas comuns permitem usufruir os benefícios dos espaços compartilhados e foram pensadas para quem busca uma vida mais inteligente", destaca André Kovari, sócio da VitaUrbana.

Projetado para um estilo de vida que privilegia a conexão e a sustentabilidade, o empreendimento, cuja previsão de entrega é julho de 2024, terá lavanderia, elevadores e torneiras inteligentes, bicicletário, wifi, fechaduras eletrônicas, sistema de captação da água da chuva, sensores de presença, janelas antirruído e locker para encomendas.

Outro grande diferencial é o modelo de vendas da VitaUrbana. "O fluxo de pagamento é muito atrativo, pois um cliente com renda média mensal até R$ 12 mil consegue financiar seu imóvel diretamente com a Caixa, com entrada reduzida", destaca Kovari,

Trata-se de uma operação no formato de crédito associativo, já operado pela VitaUrbana em outros empreendimentos, e no qual o cliente recebe a simulação de montante a ser financiado e dos juros a serem pagos no momento da análise de seu crédito, antes mesmo do início das obras, tornando a compra mais segura.

FONTE VitaUrbana

