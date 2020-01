Empresa chinesa Wuliangye envia saudações de boas-vindas ao Ano Novo Lunar Chinês na Times Square de Nova York

NOVA YORK, 23 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Principal produtora de bebidas alcoólicas da China, a Wuliangye Yibin Co., Ltd. enviou suas saudações ao povo chinês em todo o mundo por meio da "China Screen" na Times Square de Nova York por ocasião da chegada do Ano Novo Lunar Chinês, que cai no dia 25 de janeiro deste ano.

O clássico destilado baijiu da Wuliangye teve uma presença espetacular na tela, sobre o pano de fundo de fogos de artifício em tons brilhantes de vermelho e dourado.