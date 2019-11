Empresa danesa de soluciones para el tratamiento de la depresión sin medicación abre una filial en São Paulo

SÃO PAULO, 7 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Para las personas de Brasil que sufren de depresión resistente al tratamiento, la remisión está ahora un poco más cerca: la empresa danesa MagVenture, especializada en equipos médicos para un innovador tratamiento sin medicación denominado estimulación magnética transcraneal, abrió una filial en São Paulo, Brasil, el 1 de noviembre de 2019.





La estimulación magnética transcraneal (EMT) es una tecnología no invasiva que aplica pulsos magnéticos para estimular las células nerviosas de la parte del cerebro que controla el estado anímico, un área con poca actividad en pacientes deprimidos. El tratamiento no tiene efectos secundarios sistémicos y no requiere anestesia. Actualmente, el empleo de la EMT está creciendo rápidamente en todo el mundo, no solo para el tratamiento de la depresión, sino también en investigaciones sobre el cerebro y los neurodiagnósticos.

"Durante los últimos cinco años, hemos observado un enorme crecimiento en el área de investigación sobre la EMT en Brasil, incluida la neurociencia básica, la terapia física, el control del dolor y la rehabilitación funcional. Además, varias instituciones psiquiátricas ahora ofrecen EMT y están obteniendo buenos resultados con los pacientes que sufren de depresión resistente al tratamiento", comentó el Gerente de Ventas Nacionales en Brasil, Lucas Godoy. A nivel mundial, la EMT para el tratamiento de la depresión se está extendiendo de forma espectacular y Lucas Godoy está seguro de que lo mismo sucederá en Brasil.



"Brasil ha sido un modelo para Latinoamérica, gracias a varios investigadores reconocidos que han preparado el camino para una difusión más amplia de la EMT, tanto en el ámbito clínico como en el científico. Durante años, la Universidad de São Paulo ha impartido cursos concurridos de certificación sobre esta técnica, que atraen a cientos de profesionales de la salud de todo el país", comentó Lucas Godoy, y agregó que otras universidades ahora tienen sus propios departamentos de investigación sobre EMT. "El siguiente paso lógico para nosotros es impulsar aún más este desarrollo positivo fundando una filial de MagVenture aquí donde ya tenemos una amplia cartera de clientes."



La empresa danesa MagVenture desarrolló su primer estimulador hace más de 25 años y tiene filiales en los EUA, el Reino Unido y Alemania. "Gracias a nuestra amplia experiencia, sabemos que una presencia física y un profundo conocimiento local son muy importantes para atender a nuestros clientes lo mejor posible", comentó Leonardo M. Gallardo, Gerente de Ventas de Área de MagVenture. "Creemos que una filial en Brasil no solo beneficiará a nuestros clientes y a los pacientes, sino que también nos permitirá lograr una posición y una presencia mucho más sólidas en Latinoamérica."

