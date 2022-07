Empresa de IA industrial Detect Technologies arrecada USD 28 milhões em financiamento da Série B liderado pela Prosus Ventures

A Detect Technologies cresceu rapidamente para se tornar uma empresa líder em IA industrial e SaaS. A empresa utilizará esse capital para expandir e fortalecer ainda mais suas vendas e operações em mercados internacionais na América do Norte e Europa. Atuando no setor em rápida evolução da IA, a empresa também alocou fundos para enriquecer seu conjunto de produtos.

"Nossa visão é oferecer inteligência acionável para ajudar as indústrias a mitigar seus riscos, ao mesmo tempo em que atingem seus objetivos de negócios de forma sustentável. Estou feliz por nossos clientes estarem relatando menos incidentes de SSMA e reduzindo os tempos de inatividade não planejados com aumento dos níveis de produtividade. Somos gratos pela confiança que nos foi concedida por nossos investidores e esperamos acelerar nossa expansão de mercado", disse Daniel Raj David, CEO e cofundador da Detect Technologies.

Ashutosh Sharma, diretor de investimentos da Prosus Ventures, Índia, comentou: "A segurança dos trabalhadores de linha de frente e a produtividade de ativos são grandes problemas globais não resolvidos, com implicações financeiras e relacionadas a ESG significativas. A equipe da Detect executou um trabalho fenomenal na construção de uma solução plug & play na nuvem, baseada em aprendizado de máquina para automatizar a detecção de violações de segurança em tempo quase real, o que é refletido em sua liderança de mercado, qualidade de logotipos, além da recente escalada no negócio, que já era prevista. Na Prosus Ventures, temos o compromisso de apoiar empresas SaaS na construção de soluções verdadeiramente únicas para soucionar problemas do mundo real em escala. Estamos entusiasmados em participar da próxima fase de crescimento da Detect e trabalhar em estreita colaboração com os fundadores para apoiar sua ambição de se tornarem líderes globais em soluções de automação industrial."

Os setores estão explorando ativamente soluções abrangentes para automatizar suas funções de identificação de riscos e elaboração de relatórios. O portfólio de clientes da Detect está crescendo globalmente em vários setores industriais. O aumento da visibilidade e as percepções acionáveis estão ajudando as empresas a reduzir sua não conformidade para intensificar a produtividade e o rendimento.

"Os setores industriais têm sido historicamente desafiados com a falta de dados em tempo real e insights para mitigar os problemas de segurança e a perda de receita decorrentes de paradas não planejadas. A Detect está na vanguarda da resolução desses problemas em instalações muito grandes para clientes muito grandes em todo o mundo. Na Accel, continuamos entusiasmados com os avanços que a empresa fez no ano desde que iniciamos a parceria com eles e continuamos a aprofundar esse relacionamento", acrescentou Barath Shankar Subramanian, sócio da Accel.

A Detect expandirá sua base de clientes na América do Norte. A empresa estabeleceu uma presença em Houston, no Texas, como sua sede na América do Norte e assinou contratos globais de vários anos com indústrias da Fortune 500.

Mridul Arora, sócio da Elevation Capital, comentou: "Estamos muito satisfeitos em consolidar ainda mais nosso relacionamento com a Detect na próxima fase de sua jornada. Eles não só têm uma plataforma de tecnologia de classe mundial, como também a complementaram com um forte músculo de execução. Suas amplas parcerias empresariais com a Shell e vários outros conglomerados globais são testemunha da qualidade de sua solução e do grande respeito que o setor desfruta. Temos certeza de que o melhor ainda está por vir para Daniel, Tarun e a equipe da Detect."

Sobre a Detect Technologies

A Detect Technologies é uma empresa SaaS de tecnologia empresarial que oferece inteligência aos setores para mitigar os riscos que resultam em consequências graves, por meio de um conjunto de aplicações alimentadas por IA baseadas em nuvem. A Detect criou uma ampla biblioteca de aplicações de IA que extraem insights acionáveis de dados estruturados e não estruturados. Esses insights ajudaram as indústrias a melhorar a segurança no local de trabalho, monitorar os processos de trabalho de forma eficaz, aumentar a visibilidade dos riscos externos em sua infraestrutura e melhorar a produtividade.

Link do site: www.detecttechnologies.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1858606/Detect_Founders.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1858607/Detect_Logo.jpg

FONTE Detect Technologies

SOURCE Detect Technologies