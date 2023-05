Empresa de itens colecionáveis Panini é criticada pela ausência de liderança negra, e é feito um pedido de boicote à NBA, NFL, FIFA e outras pela Until Freedom

Tamika D. Mallory e o Rev. Michael McBride também compartilharam demandas de diversidade com os procuradores-gerais do Texas, de Nova York e da Califórnia

NOVA YORK, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a cofundadora da Until Freedom, Tamika D. Mallory e o cofundador do Comitê de Ação Política (PAC) da Black Church, Michael McBride, anunciaram que escreveram uma carta para a Panini, organização de artigos colecionáveis de esportes e entretenimento, criticando a falta de uma equipe de liderança negra na empresa e exigindo uma reforma imediata de suas práticas de contratação.

Mallory e McBride enviaram a carta ao CEO da Panini America, Mark Warsop na segunda-feira, observando que, embora 75% dos negócios da empresa dependam de atletas pretos e pardos, a equipe de liderança da empresa não reflete a diversidade de seus atletas.

O fato de não haver nenhuma liderança negra é ainda mais chocante, considerando que a Panini gerou bilhões em receita às custas de atletas pretos e pardos. Além disso, dos 800 funcionários da organização listados no LinkedIn, apenas 3 são funcionários negros. A disparidade reafirma que a Panini tem pouco ou nenhum funcionário negro em toda a empresa.

Como resultado, Mallory e McBride deram à organização um ultimato para tomar medidas corretivas e contratar líderes negros para posições-chave imediatamente. Caso contrário, eles planejam incentivar coletivamente os parceiros da Panini e seus atletas — que incluem empresas como FIFA, NBA, NFL, NBA Players Association, NFL Players Association and English Premier League — a boicotar a empresa.

Eles também compartilharam suas demandas por diversidade com o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James e o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta.

Na carta, Mallory e McBride destacam a hipocrisia no modelo de negócios de Panini, escrevendo que "o lucro simultâneo da Panini com suas colaborações com atletas pretos e pardos, por um lado, e a exclusão de pessoas pretas de sua liderança, por outro lado, é inaceitável".

Mallory é uma ativista de direitos civis reconhecida nacionalmente e é cofundadora da Until Freedom, uma organização de justiça social interseccional enraizada na liderança de diversas pessoas negras para enfrentar a injustiça sistêmica e racial. Ela atuou como a mais jovem Diretora Executiva da National Action Network e foi copresidente da Marcha das Mulheres em Washington, a maior demonstração em um único dia da história dos EUA. Após o assassinato de George Floyd, Mallory fez um discurso poderoso que foi apelidado por muitos como "o discurso de uma geração".

McBride foi cofundador do Black Church PAC, uma iniciativa estratégica que atende ao chamado para eleger líderes comprometidos com o fim do encarceramento em massa, a defesa do direito ao voto, a redução da violência armada e a representação do tratamento equitativo das comunidades pretas e pardas.

FONTE Until Freedom

