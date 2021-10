Empresa de software de automação de dados para drones nomeia o ex-embaixador dos EUA no Brasil Todd Chapman como consultor sênior

SÃO FRANCISCO, 8 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Skycatch, uma empresa de soluções completas de automação de dados industriais, anunciou hoje a incorporação do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, a seu conselho consultivo. Chapman é um diplomata premiado com 30 anos de experiência e duas vezes embaixador dos EUA no Brasil e no Equador, que atuou em toda a América do Sul, África e Ásia durante os mandatos de seis presidentes dos EUA. Sua função de consultor na Skycatch representa um de seus primeiros cargos desde que se aposentou do Serviço de Relações Exteriores dos EUA em julho de 2021. Para comemorar seu novo cargo, Chapman visitará o Brasil em meados de outubro para se reunir com líderes do setor privado no setor de mineração e com funcionários do governo do Ministério de Minas e Energia.

A América do Sul é um importante produtor de vários dos metais mais importantes do mundo, como prata, minério de ferro, cobre e ouro. O continente produz 45 por cento do cobre mundial, 21 por cento do zinco, 50 por cento da prata e uma grande porcentagem de muitos minerais de terras raras estratégicos. A América do Sul é um importante destino para investimentos internacionais em mineração, representando uma excelente oportunidade para o uso ampliado da tecnologia da Skycatch.

"No setor de mineração, a Skycatch é reconhecida como um dos principais provedores de mapeamento com drones e de serviços de análise de dados para muitas das principais empresas de mineração do mundo, e estou orgulhoso de ajudar em seu crescimento contínuo na América do Sul e em todo o mundo", disse Chapman. "As soluções de tecnologia da Skycatch fornecem os dados necessários para operações de mineração mais sustentáveis e eficientes, protegendo a saúde e a segurança dos trabalhadores. Está claro para mim que a Skycatch está comprometida a compartilhar suas soluções de tecnologia com uma ampla gama de operadoras de mineração brasileiras, bem como com empresas de construção e petróleo."

Com seu vasto conhecimento sobre a região, Chapman irá aprimorar e apoiar o sucesso da Skycatch na América do Sul, com ênfase particular no trabalho com líderes do governo e da indústria no Brasil. Ele trabalhará em estreita colaboração com as principais partes interessadas para garantir a segurança dos mineradores, promover a sustentabilidade e a eficiência das comunidades onde a mineração está presente e ajudar a impulsionar a conscientização em relação aos serviços multifuncionais da Skycatch, que incluem mapeamento realizado por veículos aéreos não tripulados, processamento de dados, além de uma solução completa de análise realizada por drones em um dos segmentos de crescimento mais rápido de sua base de clientes.

"A demanda por nossa solução na América do Sul aumentou intensamente nos últimos anos, e as operadoras de mineração de hoje estão procurando provedores de tecnologia que possam oferecer conhecimentos específicos no assunto", afirmou Christian Sanz, fundador e CEO da Skycatch. "Todd é excepcionalmente bem qualificado para exercer o papel de consultor sênior na região, e esperamos fazer parceria com ele à medida que a Skycatch segue atendendo às necessidades dos maiores centros de mineração do mundo na América do Sul."

Os serviços da Skycatch são utilizados em mais de dez mil locais em todo o mundo, como Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Austrália, Canadá, EUA, Indonésia, China, Filipinas, Tailândia e Japão, e seus clientes confiam amplamente na capacidade do software de operar em locais com conectividade limitada.

Para saber mais sobre a solução multifuncional da Skycatch para levantamento topográfico e mapeamento de estradas com drones, acesse https://skycatch.com/mining-solution.

Sobre a Skycatch

A Skycatch é uma empresa de soluções completas de automação de dados industriais com foco na indexação e extração de informações críticas do mundo físico. Sua tecnologia utiliza uma combinação de hardware, software e ciência de dados para fornecer dados de alta precisão com velocidade, confiabilidade e facilidade de uso sem precedentes. Desenvolvidas para a empresa, as soluções completas da Skycatch são implementadas em locais de projetos globais com as maiores empresas de mineração, construção, energia e gestão de ativos do mundo.

