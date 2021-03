Empresa de Streaming Cross Host dribla cancelamentos e oferece soluções inovadoras em colação de grau virtual para universidades

Para coordenadores, mestres, professores e gestores de eventos, o momento é de instabilidade e incertezas, mas não é hora de estagnar. Muitos já estão buscando novas soluções para continuar realizando esse tipo de evento com bom senso e ao mesmo tempo com criatividade e inovação.

A empresa Cross Host, localizada em São Bernardo do Campo, tem desenvolvido grandes soluções para minimizar o impacto da restrição social e vem apresentando cases inovadores para o setor de eventos e educação. No último ano a empresa vem direcionando seus esforços para a criação de eventos híbridos e eventos 100% digitais de forma criativa, interativa e totalmente inovadora.

Com mais de 15 anos de atuação no setor e inúmeros projetos consolidados em transmissões digitais, a Cross Host tem atendido grandes universidades brasileiras, como a Universidade Brasil e a reconhecida Anhembi Morumbi, criando transmissões diferenciadas e possibilitando esse momento tão importante na vida dos alunos, que é a colação de grau.

Em sua última transmissão, foram centenas de alunos formados em mais de 11 cursos de atuação como: medicina veterinária, enfermagem, educação física entre outros, no qual de forma totalmente virtual participaram da cerimônia e acompanharam as autoridades da mesa solene, abertura oficial, hino nacional, mestres de cerimônia, aparição de homenagens, realização de juramentos entre outros rituais clássicos de colação de grau. A Cross Host contou com o apoio da empresa Pró Art's com toda organização e planejamento do evento.

A estrutura envolveu estúdios profissionais, painéis de LED onde os alunos apareciam em tempo real, chat para interações, salas virtuais privadas para professores e reitores, e ainda uma transmissão exclusiva na plataforma YouTube para pais, amigos e familiares acompanharem a transmissão. Só no primeiro dia foram mais de 7 mil visualizações.

Segundo Jailton Santos, fundador da Cross Host e especialista em transmissões, as empresas precisam se reinventar e acreditar em soluções digitais para se consolidarem nesse novo normal:

"Trabalho com streaming há 20 anos. Sempre acreditei no potencial dos eventos digitais e híbridos. Por muito tempo houve uma resistência do mercado de eventos em relação ao formato online. Com a pandemia vivenciamos o contrário, e acompanhamos essa ruptura. As empresas precisam se reinventar e acreditar em soluções digitais para crescerem nesse novo momento e se consolidarem nesse novo formato de negócio".

As colações de grau virtuais são uma tendência nas universidades, assim como os eventos digitais e híbridos que se mostraram uma ferramenta fundamental para negócios e marcas continuarem existindo.

