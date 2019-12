Empresa dominicana gana premio regional de ventas de tecnología

Durante el evento, en el que estuvieron presentes importantes personalidades del sector y los ejecutivos de la multinacional como Pablo González, Director-Parner Organization Cisco Cansac, Gonzalo Valverde, Managing Director Sales de Cisco y Javier Zepeda, Parner Account Manager Sales, entre otros, el CEO de IQtek, Roberto Rodriguez, recibió galardones que reconocieron a IQtek Cisco Partner of the year collaboration Latam compitiendo con más de 50 países latinoamericanos, incluyendo a Brasil y México; Cisco Software Partner of the Year y Cisco Enterprise Partner of the Year, algo que posiciona a la empresa dominicana en el segmento comercial para toda Latinoamérica y en el segmento comercial para toda Centroamérica, Caribe y el norte de Suramérica (lo que se conoce como Cansac). Además, la colocan como el principal socio del sector comercial para Cisco, por su excelencia en ventas y calidad de sus servicios.