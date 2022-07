Empresa espacial chinesa vence em importante competição internacional de IA

HANGZHOU, China, 1 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A STAR.VISION AEROSPACE GROUP LIMITED, empresa chinesa inovadora em tecnologia espacial, conquistou recentemente o segundo lugar na competição Multimodal Learning for Earth and Environment (MultiEarth 2022) durante a conferência do IEEE sobre visão computacional e reconhecimento de padrões (CVPR 2022). A empresa também liderou as classificações em outra faixa, "CropHarvest 2022", que se concentra na classificação de plantações, utilizando dados de teste estabelecidos no Quênia, Togo e Brasil.