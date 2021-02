Empresa global GameChange Solar entra no mercado da África Austral com rastreadores fotovoltaicos de alto nível para projetos em escala de serviços públicos

Derick Botha, diretor comercial da GameChange Solar, expressou entusiasmo sobre o mais recente marco na evolução da empresa: "Ao iniciar minha carreira no setor solar na África do Sul há mais de 20 anos, voltar a atuar no mercado da África Austral era um objetivo de longa data. Estou entusiasmado por poder oferecer ao meu mercado "natal" um produto que acreditamos causará um impacto significativo nos programas de aquisição de energia renovável em execução na região e que oferece tecnologia de ponta com baixo custo de instalação e manutenção. Isso torna a solução econômica."

Russ Bowden traz uma riqueza de experiência, know-how e visão de projetos solares renováveis e sistemas de rastreamento solar para a empresa, e sua visão sobre os desafios e dinâmicas da região da África Austral é inestimável. "Nosso timing é crucial no que diz respeito ao estímulo retomado pelo governo para a aquisição de energia renovável, tanto no Programa de Aquisição de Energia Elétrica Independente para Mitigação de Riscos (Risk Mitigation Independent Power Producer Procurement Programme, RMIPPPP) quanto no esperado lançamento da quinta rodada do Programa de Aquisição de Energia Elétrica Renovável Independente (Renewable Energy Independent Power Procurement Programme, REIPPP). Esses projetos oferecem a capacidade de acelerar a nova tecnologia para geração de energia e preparar o caminho para aumentar a segurança energética e mitigar o impacto da redução de carga, um grande inibidor do crescimento econômico do país", observou Bowden. Ele acrescentou que a GameChange Solar está atualmente mantendo diálogo com parceiros sul-africanos para fabricar seu produto localmente. "Acreditamos estar em uma posição sólida para atender aos requisitos locais de conteúdo do RMIPPPP e das futuras rodadas do REIPPP a tarifas que continuam sendo competitivas. Acreditamos que os sistemas de rastreamento de eixo único da GameChange Solar oferecerão aos desenvolvedores de usinas solares fotovoltaicas locais uma oportunidade de aumentar seus retornos e ainda oferecer um preço de oferta vencedor.

Para mais informações, entre em contato com Russell Bowden por e-mail [email protected] (celular) +27 (0) 82 880 1449 ou acesse gamechangesolar.com

Perguntas de contato e mídia podem ser direcionadas para Derick Botha +1 (302) 528-2125

e-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1433552/GameChange_Solar.jpg

FONTE GameChange Solar

