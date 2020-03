Empresa grega resolve o problema mundial de disponibilidade de produtos relacionados ao COVID-19 com farmácia e lojas online

ATENAS, 17 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Baseada em um país pequeno que está se recuperando de uma das piores e mais profundas recessões de sua história, onde os talentos do setor de dados, análise e codificação são, no entanto, extremamente fortes, a Convert Group, uma empresa grega de tecnologia, está apresentando uma solução para um dos desafios mais importantes da histeria do varejo relacionada ao COVID-19: a disponibilidade e as flutuações de preços de produtos importantes relacionados ao COVID-19 em farmácias e mercados online. As plataformas da Convert Group já foram implementadas com tremendo sucesso na Itália, Espanha e na Grécia em parceria com dez das 15 maiores multinacionais de cuidado da saúde de consumidores e empresas de bens de consumo rápido (FMCG, fast-moving consumer goods) como a RB (Dettol), Johnson & Johnson, GSK, Henkel, Bayer, Unilever, Beiersdorf, Barilla, Abbott, P&G, L'Oreal, Nestle, FrieslandCampina, Colgate Palmolive, The Coca-Cola Company, entre outras. E hoje a empresa anunciou a abertura da sua infraestrutura globalmente dentro de um modelo de software como serviço (SaaS) empresarial para que mais fabricantes ganhem visibilidade na presença digital de seus produtos. A estratégia da Convert Group para colocação de produto no mercado exige apenas cinco dias para implementação, já que seus algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial fazem a maior parte do trabalho.