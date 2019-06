Empresa japonesa de uísques recebe premiações internacionais e agita o mundo dos uísques

Esta foi a primeira vez que a Matsui Shuzo recebeu prêmios internacionais, além de ter sido sua primeira participação. As qualidades da arte e do uísque da Matsui Shuzo se refletem nesses resultados magníficos.

Nomes dos prêmios e vencedores

Prêmios Mundiais dos Uísques (WWA-World Whiskies Awards) de 2019

Uísque pure malt na categoria degustação

KURAYOSHI 8 ANOS : Vencedor

KURAYOSHI 12 ANOS : Ouro

KURAYOSHI 18 ANOS : Ouro

Concurso Mundial de Bebidas Destiladas de San Francisco (SWSC - San Francisco World Spirits Competition) de 2019

Uísque pure malt na categoria degustação

KURAYOSHI : Prata

KURAYOSHI SHERRY CASK : Prata

KURAYOSHI 8 ANOS : Prata

KURAYOSHI 12 ANOS : Ouro

Uísque blended na categoria degustação

TOTTORI BOURBON BARREL : Prata

Uísque single malt na categoria degustação

MATSUI SAKURA CASK : Bronze

MATSUI MIZUNARA CASK : Ouro Duplo

MATSUI THE PEATED : Ouro

Licor na categoria degustação

WHISKY UMESHU (Licor de ameixas) : Prata

BRANDY UMESHU (Licor de ameixas): Prata

Concurso Internacional do Uísque (IWC - International Whisky Competition) de 2019

Melhor uísque japonês

KURAYOSHI SHERRY CASK : 1o Lugar (92,6 pontos)

KURAYOSHI 18 ANOS : 3o Lugar (91,6 pontos)

Melhor uísque japonês sem idade declarada

KURAYOSHI SHERRY CASK : 1o Lugar (92,6 pontos)

MATSUI SAKURA CASK : 2o Lugar (90,1 pontos)

MATSUI THE PEATED : 3o Lugar (89,9 pontos)

Melhor uísque single malt japonês

KURAYOSHI SHERRY CASK : 1o Lugar (92,6 pontos)

KURAYOSHI 18 ANOS : 2o Lugar (91,6 pontos)

KURAYOSHI 8 ANOS : 3o Lugar (91 pontos)

Uísques do Mundo (WoW - Whiskies of the World) de 2018

Uísque Pure malt na categoria degustação

KURAYOSHI 12 ANOS : Ouro

Sobre a Matsui Shuzo e o Uísque Matsui

A Matsui Shuzo é a mais antiga corporação registrada na Província de Tottori. Sua antecessora, chamada Ogawa Shuzo, era de uma família tradicional que operava uma fábrica de saquê desde o período Edo (séculos17-19).

A destilaria Kurayoshi está localizada na Cidade de Kurayoshi, na Província de Tottori. Localizada no interior, a região tem abundância de água potável, generosamente fornecida pela neve da cadeia de montanhas Daisen. O clima subtropical é parcialmente devido à sua proximidade do Mar do Japão.

Em vez de contar simplesmente com a degustação feita por alguns produtores de misturas, a Matsui Shuzo pede a centenas de amantes do uísque e outros profissionais que experimentem o uísque.

Considerar de perto suas opiniões é a maneira pela qual a Matsui Shuzo desenvolve o uísque Matsui.

As qualidades que caracterizam os uísques Matsui não incluem apenas os alambiques de potes de cobre, mas também as condições ambientais nas quais o envelhecimento acontece.

Desde testes nas condições de armazenamento até experimentos com tipos de barris, não tememos a inovação. A Matsui Shuzo continua a se esforçar para levar felicidade para as pessoas através do uísque.

Matsui Shuzo An Unlimited Partnership

656-1, Kamifurukawa, Kurayoshi City, Tottori, Japan

+81-6-6809-6494 (Osaka Office)

Mail: info@matsuiwhisky.com

HP: https://matsuiwhisky.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930058/Whisky_line_up.jpg

FONTE Matsui Shuzo An Unlimited Partnership

Related Links

https://matsuiwhisky.com/en/



SOURCE Matsui Shuzo An Unlimited Partnership