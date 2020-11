Empresa líder de pesquisa detalha visão e roteiro para transformação do policiamento digital

TYSONS CORNER, Virgínia, 17 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cellebrite, líder mundial em soluções de inteligência digital (ID) para os setores público e privado, publicou recentemente um novo white paper com a IDC, "Policiamento 2025: Visualizando uma Nova Estrutura para as Investigações". No white paper da IDC, a mesma propõe uma metodologia para a transformação digital de empresas de segurança pública. O white paper delineia uma estrutura de agência para demonstrar valor e estabelecer confiança nas comunidades e examina as medidas que as agências devem tomar para alcançar o policiamento digital até 2025, incluindo:

Estabelecer uma abordagem digital baseada em evidências e orientada por dados, permanecendo, ao mesmo tempo, comprometidas com a administração equitativa da justiça

Alavancar plataformas de inteligência digital e infraestrutura de base de próxima geração

Desenvolver pessoas, processos e fluxos de trabalho para aumentar a eficiência e eficácia das equipes de investigação

Treinar investigadores e examinadores na produção e análise de inteligência digital

"Estamos vendo uma tendência crescente, nas agências de execução da lei, a usar soluções de análise investigativa para identificar inteligência digital a fim de auxiliar na solução mais rápida de casos", disse Yossi Carmil, CEO da Cellebrite. "O white paper destaca os desafios de se transformar em uma agência orientada por dados e a maneira como elas podem utilizar uma plataforma de inteligência digital para acelerar e melhorar sua capacidade de solucionar casos."

A IDC prevê que, até 2025, toda evidência e inteligência digital será gerenciada e analisada em plataformas de ID. ID são os dados coletados de fontes digitais e o processo pelo qual as agências acessam, gerenciam e obtêm insights a partir desses dados, a fim de conduzir suas investigações com mais eficiência e concluí-las em um período de tempo mais curto.

"Atualmente, as agências de execução da lei estão passando por transformações radicais em um ritmo acelerado devido a novos ambientes de trabalho e à necessidade de restabelecer a confiança da população no policiamento", disse Alison Brooks, vice-presidente de pesquisa da IDC, líder mundial em segurança pública. "Plataformas de inteligência digital são a chave para os investigadores transformarem a imensa quantidade de dados à sua disposição em insights valiosos, ajudando a fechar casos e manter a segurança das pessoas."

Para baixar uma cópia do White Paper da IDC, Policiamento 2025: Visualizando uma Nova Estrutura para Investigações, acesse aqui.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite é líder mundial no mercado de soluções de inteligência digital para autoridades policiais, governos e organizações corporativas. A Cellebrite oferece um amplo conjunto de soluções de software inovadoras, ferramentas analíticas e serviços premiados desenvolvidos para acelerar as investigações digitais e lidar com a crescente complexidade de crimes e os desafios de segurança na era digital. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 150 países, a Cellebrite está ajudando a cumprir a missão conjunta de criar um mundo mais seguro. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com ou siga-nos no Twitter @Cellebrite_UFED.

