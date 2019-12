Empresária baiana, Paula Frank se destaca por tornar o mercado de luxo mais acessível

Em seu negócio, Paula não enaltece a futilidade e se sente inspirada em realizar os sonhos daqueles que almejam produtos de marca, por isso ela preza pelo atendimento e a experiência da compra. Apesar de não ser uma designer de bolsas, a empresária já está no setor de itens luxuosos a tempo suficiente para entender as necessidades dos clientes desse segmento.

Observando um comportamento recorrente das consumidoras de estarem sempre em busca de novidade, a empresária criou a iniciativa "Chance to Change" que consiste em trocar uma bolsa que está sem uso por uma outra no mesmo estado, avaliada no mesmo valor, estimulando o consumo consciente e a compra inteligente.

Outro projeto da importadora é intitulado de "PFK All Mine", um clube de assinatura que oferece a possibilidade de desfrutar das melhores bolsas de luxo por meio do compartilhamento. Ao assinar o clube, o cliente recebe em casa uma bolsa de acordo com seu perfil para passar um tempo preestabelecido. O plano permite que o assinante experimente a peça antes de compra-la, evitando assim o arrependimento e a acumulação de itens sem uso.

Após sua trajetória bem-sucedida no setor multimarcas, Paula Frank lançou em abril deste ano a primeira linha de bolsas e acessórios assinada pela mesma. Na França, ela apresentou suas peças feitas com peles de diversos animais exóticos, com certificado ambiental, e um design contemporâneo e totalmente exclusivo. Algumas das peças também contam com pinturas artesanais inspiradas nas temáticas brasileira e tropical, feitas pelo artista baiano Fagner Bispo.

Para quem quiser conhecer o conceito da loja Paula Frank, ela está situada no Shopping Barra - Av. Centenário, 2992 - Loja 412, L4 Norte, com horários de funcionamento de segunda a sábado das 9h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Além disso, estará disponível até o fim do verão um ponto de venda na Bahia Marina – Av. Lafayete Coutinho, 1010 funcionado nas terças e quartas das 13h30 às 19h; quinta a sábado das 10h às 20h; e nos domingos das 10h as 19h. Caso prefira, pode entrar em contato no número exclusivo para vendas da loja: (71) 98108-7131.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1043071/frank.jpg?p=original

FONTE Paula Frank

SOURCE Paula Frank