Empresária paulista Gabriela Mello é pioneira em Micropigmentação e TattoRemoov

Em São Paulo, uma das profissionais que se destacou no mercado da beleza foi Gabriela Mello, também conhecida como Biba Mello, proprietária do Biba Mello Beauty (localizado no bairro Jardim América), especialista em micropigmentação e TATTOOREMOOV.

Gabriela revela que investiu pesado em sua carreira nos últimos anos. Foi para as melhores escolas da Europa e EUA e com isso ficou reconhecida como a pigmetadora mais naturalista do mercado, onde cada cliente tem seu projeto exclusivo.

Devido a toda sua formação internacional, Gabriela desenvolveu cursos para novas empreendedoras que desejam adquirir técnicas diferenciadas. Ao final da formação suas alunas estarão aptas a ganhar o mercado com a garantia de qualidade.

