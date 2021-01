Empresária se reinventa na quarentena e descobre nova versão de seu propósito

Ao longo de mais de 20 anos de experiência no mercado, não foi só a sua empresa que se reinventou durante a quarentena criando novos modelos de negócios – A Agência A+ lançou um braço educacional para cursos online e um selo editorial para livros corporativos – Tatiana pode olhar para dentro de si e romper com crenças que carregava, como a de que "uma assessora de imprensa deve ficar nos bastidores. Sempre fugi dos holofotes, e na pandemia comecei a fazer uma série de lives chamada 'Líderes que Impulsionam' onde entrevistei profissionais de sucesso, entre CEOs, empresários e executivos de grandes empresas no Brasil. O objetivo foi levar inspiração em um momento de tantos desafios com a pandemia", conta.

Essa série virou um livro com toda a sua renda destinada para a causa do câncer infantojuvenil no Brasil e doação para o Instituto Ronald McDonald, que perdeu receita de 40% com o cancelamento de eventos presenciais por causa da COVID-19.

A exposição bem-sucedida nas redes sociais lhe rendeu convite para mediar série de debates virtuais sobre o mercado de comunicação digital para a área de alimentação no Brasil (canal Rio+Pão/ 2020) com profissionais renomados do setor.

Uma das características da jornalista é a conexão emocional, ela sempre gostou de se relacionar e conectar pessoas. "No início da minha carreira fazia muito follow-up, pois eu adorava falar ao telefone e acabava ficando amiga dos jornalistas das redações. Muitas conexões que fiz nessa época duram até hoje, e renderam muitos frutos profissionais e pessoais", relembra.

Essa grande habilidade de relacionamento é uma característica que usa na motivação de sua equipe com foco em engajamento, propósito e resultado. Mais um fruto foi o certificado Great Place to Work (2019/ 2020): a Agência A+ recebeu nos últimos dois anos o selo de certificação da consultoria Great Place to Work Brasil (de origem nos Estados Unidos) como melhor empresa para se trabalhar no Estado do Rio de Janeiro no segmento de comunicação com médias acima de 9, consideradas muito altas para o mercado.

Uma dica que a empresária dá, tanto para quem está começando a empreender, quanto para profissionais maduros, é levar muito a sério o seu propósito de vida, e se cercar de pessoas que te aprovam, ela explica "não é sobre não saber ouvir críticas, muito pelo contrário, é saber que na vida, e no mundo corporativo, existem as pessoas que te apoiam, que estão do seu lado. A chave é saber identificá-las e não desperdiçar oportunidades, fazer o que é importante", alerta.

Um dos pontos de virada de sua carreira foram os aprendizados que adquiriu em três certificações internacionais em Orlando/FL pelo Disney Institute (Approach to Leadership Excellence e Disney´s Approach to Quality Service), realizadas entre 2014 e 2018.

Essa vivência possibilitou que a empresária levasse dois grupos de executivos brasileiros para fazerem os cursos no Disney Institute também. O primeiro grupo foi composto por líderes do varejo supermercadista, e o segundo grupo foram executivos de uma indústria farmacêutica multinacional. Tatiana esteve a frente de toda a execução da viagem e afirma que trata-se de uma capacitação fundamental para quem deseja ampliar a visão de sua carreira e/ou empresa.

