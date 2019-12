Empresário José Roberto Colnaghi, da GreenPlac, recebe prêmio no Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O presidente do Conselho de Administração da Asperbras, José Roberto Colnaghi, vai receber o prêmio Gran Colar do Mérito Industrial, concedido pela Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul). A premiação foi motivada pela instalação da GreenPlac no município de Água Clara, que trouxe grande desenvolvimento para a região.

O prêmio será entregue no dia 16 de dezembro, às 19h30 na sede da Federação das Indústrias, em Campo Grande (MS), no mesmo evento em que a Fiems completa 40 anos.

Já faz um ano que a GreenPlac abriu oficialmente as portas. Instalada no município de Água Clara (MS), de apenas 15 mil habitantes, a empresa mudou a vida da cidade e se tornou o mais novo player brasileiro do segmento.

Neste início de atividades, a empresa já concluiu a meta de produzir 250 mil metros cúbicos de MDF por ano. Nas etapas seguintes, a companhia pretende instalar uma nova linha de produção, que agregará entre 600 mil e 700 mil metros cúbicos do produto.

A nova linha será incorporada à fábrica sem necessidade de obras de ampliação. A construção da unidade já contemplava a introdução de mais duas linhas produtivas, distribuídas entre a aquisição de maquinário importado da Alemanha, plantio de 12 mil hectares de eucalipto, contratação e formação de equipes altamente especializadas.

A empresa está implantando uma unidade de produção de resina, uma das principais matérias primas do MDF que vai aprimorar ainda mais a qualidade e produtividade da Greenplac.

GreenPlac investe na formação de pessoas

Atualmente, a GreenPlac emprega 400 colaboradores diretos, mas seu impacto na cadeia produtiva envolve também cerca de 500 empregos indiretos. A empresa atingiu rapidamente uma performance de produção com boa aceitação no mercado devido a qualidade do produto atual além de um planejamento criterioso.

Destacam-se no processo a contratação, técnicos e engenheiros de diversas especialidades com muita experiência no segmento. Além disso, a companhia promoveu, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) o curso "Operador de Produção", que contemplou cinco meses de aulas teóricas e dois meses de prática no ambiente industrial.

Sustentabilidade na produção de energia

A GreenPlac foi idealizada para funcionar a partir do uso do eucalipto de florestas plantadas pelo próprio grupo, em uma iniciativa que preserva o ambiente. A energia utilizada em seu processo produtivo também passou pelas preocupações da empresa. Simultaneamente ao início das atividades da fábrica, a Asperbras instalou uma usina termelétrica de biomassa em Guarapuava (PR). A unidade funciona a partir da queima de rejeitos da indústria madeireira da região. A energia limpa obtida nesse processo equivale ao que é utilizado na produção de MDF. A venda da eletricidade, no Paraná, permite à empresa contratar, no Mato Grosso do Sul, energia suficiente para o funcionamento da indústria.

Vale ressaltar que a empresa está em vias de obter a certificação FSC, selo verde mais reconhecido no mundo e emitido pelo Forest Stewardship Council. Ele garante que a madeira utilizada é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada.

Além disso, a GreenPlac também já adiantou as tratativas para emissão do certificado CARB (California Air Resources Board), uma exigência para exportação para os Estados Unidos, que é concedido às empresas que atendem aos padrões de sustentabilidade durante o processo produtivo de painéis de madeira. Seu objetivo é comprovar a baixa emissão de formaldeído.

Grupo Asperbras

O Grupo, dos irmãos Francisco e José Roberto Colnaghi, começou sua história com o talento e a perseverança do pai Francisco Colnaghi que, em 1966, ao fundar uma empresa de implementos agrícolas em Penápolis, cidade do interior de São Paulo, deu a largada para o desenvolvimento de um grupo empresarial baseado no compromisso com a qualidade, dedicação em tempo integral e responsabilidade na prestação de serviços. Menos de vinte anos depois, a empresa já era reconhecida em todo o Brasil com a estratégia de investir na fabricação de tubos e conexões de PVC para irrigação agrícola, e de lá para os dias de hoje, a Asperbras se transformou em um dos mais importantes grupos empresariais brasileiros. Hoje, a Asperbras é reconhecida também por atuar nas áreas de engenharia industrial, gerenciamento e montagem de projetos industriais em diversos segmentos, na construção e incorporação imobiliária, e nos setores de alimentos, agronegócio, mineração e geração de energia. O Grupo mantém suas estruturas societárias nacionais e internacionais desvinculadas e independentes, atuando em quase todo Brasil e em três continentes, África, Europa e América do Sul. São mais de cinco mil profissionais que trabalham em programas, projetos e obras nos principais segmentos da economia mundial. Para o atendimento dos projetos de adução de água e esgoto no Norte e Nordeste, a Asperbras tem duas plantas industriais, sendo uma na Bahia e outra no Rio Grande do Norte. Nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul atua no segmento de Agronegócio.

