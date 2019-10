Empresário paulista Tiago Polo é destaque nacional promovendo eventos pelo Brasil

Com o sucesso rápido promovendo as melhores baladas na noite paulistana, Tiago logo alçou vôos maiores e passou a realizar eventos próprios como: As festas de Revéillon Café de la Musique em Florianópolis e Camboriú (na praia de Jurerê Internacional), ambas em Santa Catarina, além das festas de Revéillon em Jericoacoara e Trancoso, no Ceará e na Bahia, respectivamente. Outro evento que é de realização de Tiago Polo, é o Camarote 1, na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Essas e outras festas que são de realização do empresário são sempre repletas de convidados famosos, entre atores globais e cantores, além de modelos e apresentadores. Tudo isso graças ao know-how adquirido por Tiago trabalhando durante todos esses anos no ramo do entretenimento.