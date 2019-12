Empresário Richard Harary tem o privilégio de ser único brasileiro convidado do governador da Flórida

O evento foi realizado na mansão do político republicano nesta quarta-feira (18/12). Entre os participantes, os oito maiores empresários da Flórida. Richard representou a cidade de Orlando. Os empresários de diversos segmentos aproveitam as festividades para tratar do cenário atual dos negócios e, no caso de Richard, a participação dos brasileiros na economia da capital da cidade.

Richard está em Orlando desde 1996 e é empreendedor do ramo de enxovais para bebês nos Estados Unidos. É reconhecido também por desenvolver ações sociais para crianças com câncer através da MacroBaby Foundation. "É uma grande honra participar deste evento. Poder estar com um gestor de tamanha relevância e poder ouvir dele que está orgulhoso do nosso trabalho, é muito gratificante", destaca Richard.

Investidor do comércio online de produtos para bebê, é CEO da MacroBaby, uma febre entre públicos de todos os tipos. Uma de suas clientes é a cantora Cláudia Leitte. Ela chegou a classificar a loja como a "Disneyland das grávidas". Na lista de clientes populares ainda tem o padre Fábio de Melo, Wesley Safadão, Xuxa, Nivea Stealmann, Ivete Sangalo e Mario Frias. Milhares de brasileiros procuram a rede para realizar o enxoval de bebês.

A Macrobaby é uma holding e integra o Grupo Marco Corporation, formado por oito empresas. Richard já abriu franquias e um escritório na China. Seu sucesso o leva a ministrar palestras e consultorias para grandes empresários do Brasil e do mundo. Por ser referência do empreendedorismo, o levou ao contato tão próximo ao governador da Flórida.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1060159/Richard_Harary.jpg?p=original

