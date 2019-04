Empresas comercializando em 5 continentes e 30 países assinam acordos para distribuir veículos NeuWai

O anúncio é feito apenas um dia depois do lançamento global no Salão do Automóvel de Seul de 2019 da marca NeuWai e sua planejada coleção de veículos modernos, elétricos e divertidos de dirigir.

"Sentimo-nos honrados de ter tantos líderes empresariais inovadores já comprometidos com a distribuição de veículos NeuWai", disse Tim Shin, CEO da Songuo Motors. "Esses compromissos demonstram como o mundo está pronto para aceitar veículos novos e únicos com projetos atraentes, engenharia avançada e modelo de fabricação".

Os contratos assinados hoje são para a distribuição de veículos NeuWai e o compromisso de vendas de mais de 400 milhões de dólares. Foram assinados contratos para as seguintes regiões:

América do Norte: EUA, Canadá e México

América Central e do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Columbia, Equador, Peru, Uruguai

União Europeia: Itália, Bulgária, Marrocos, Portugal, Espanha, Reino Unido, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Suíça, Alemanha

Oriente Médio: Omã, Catar, EAU, Egito, Síria, Iraque, Líbano

África: Angola, Burkina Faso, Camarões, Etiópia, Gana, Costa do Marfim, Nigéria, África do Sul, Senegal

Comunidade de Estados Independentes: Uzbequistão, Cazaquistão

Ásia: Camboja, Índia, Paquistão

Modelo de fabricação NeuWai

NeuWai planeja construir carros elétricos divertidos, SUVs, caminhões, motocicletas e lambretas que façam as pessoas felizes, oferecendo-lhes mais do que esperam a um custo inferior ao esperado. Para isso, a NeuWai criou uma estratégia única de fabricação que torna mais econômico para as empresas em países por todo o mundo construírem plantas de montagem. Em vez de investimentos de centenas de milhões de dólares, o que é comum para fábricas tradicionais de montagem de carros, o equipamento para cada planta de montagem NeuWai Semi-Knock Down Kit deve custar entre 3 e 10 milhões de dólares, dependendo da capacidade total anual desejável de veículos, com custo estimado total de instalação de 15 a 30 milhões de dólares.

A fabricação básica de componentes de veículos NeuWai acontecerá nas instalações de 430.000 metros quadrados (4,6 milhões de pés quadrados) localizadas na cidade de Dezhou, província de ShanDong, China, onde a primeira das três etapas de construção está quase concluída. Os veículos desmontados serão enviados para plantas de montagem em todo o mundo para a montagem final e distribuição.

Inovação do veículo NeuWai torna-se global

NeuWai tem abordagem inovadora no projeto e engenharia de veículos. Estão incluídas armações espaciais, que proporcionam vantagem estrutural sobre armações desnecessariamente pesadas ou construção monobloco. Os veículos NeuWai usam, também, painéis de carroceria combinados patenteados, moldados em cores, com acabamento externo brilhante. O resultado é cor consistente sem pintura, solucionando o desafio secular de pintura de peças de carroceria numa planta de montagem. O material reciclável soluciona, também, o problema de amassados nas portas, bem como de pequenas colisões.

Os veículos classe A e maiores da NeuWai serão movidos por motores elétricos de corrente alternada. Além dos motores a gasolina Euro 6, a NeuWai oferecerá também motores de combustão a gasolina Euro 4 e por injeção de propano líquido (LPI - liquid propane injection) em mercados nos quais esses conjuntos propulsores apresentem vantagem interessante.

