Empresas crescem 26% ao migrarem para soluções em nuvem

A marca do grupo IDT Corporation ( www.idt.net ) é umas das líderes mundiais na comunicação VoIP e vem facilitando a comunicação das empresas pela flexibilidade e funcionalidades ofertadas no estabelecimento das chamadas. O moderno sistema aproveita o poder da internet para auxiliar as empresas a fazerem um upgrade dos sistemas de telefonia de alto custo para uma solução VoIP baseada em nuvem e rica em recursos, aliada ao baixo custo nas ligações nacionais e internacionais que uma operadora moderna como a net2phone pode oferecer.

Em pesquisa da Deloitte, pequenas e médias empresas que usam serviços em nuvem são 21% mais rentáveis e crescem 26% mais rápido do que empresas que não as utilizam. Para Celina Almeida, diretora administrativa financeira do Instituto Totum, a mudança para a IDT-net2phone trouxe mais vantagens e facilidades para a empresa "Tínhamos um custo alto de telefonia e falta de recursos que organizassem o recebimento de ligações. Além disso, com o sistema anterior não era possível a viabilização de home office com os profissionais interligados à telefonia de forma prática. E isto nos levou a mudar o sistema de comunicação da empresa. A IDT proporcionou suporte técnico disponível quando precisamos, além dos demais itens citados acima".

A qualidade das chamadas e a eficiência em ofertar ao cliente um moderno sistema em nuvem são vantagens que a net2phone oferece em uma nova maneira de se comunicar ao telefone. Confira abaixo as principais vantagens do PABX em nuvem:

Economia: Com o PABX em nuvem, evite gastos com manutenções, atualizações e espaço físico, tenha sempre o que há de última geração em telefonia por um custo fixo mensal.

Gerenciamento: O gerenciamento das chamadas é mais completo e com informações poderosas. Acompanhe a fila, quantidade de chamadas e performance de seus atendentes para melhor atender seus clientes.

Mobilidade: Não perca nenhuma chamada, atenda as ligações do seu ramal no caminho de um compromisso, pelo aplicativo (softphone) em seu smartphone.

Simples e fácil: O PABX em nuvem possibilita uma rápida e fácil instalação, basta ter um link de internet. Todo o seu fluxo de chamadas é configurado na nuvem.

"A MY BUSINESS LTDA é cliente da IDT desde Dezembro/2017 até o momento. A economia mensal que estamos tendo é de 60% em relação a operadora anterior. O funcionamento é bom, nunca tivemos problemas", ressalta Masanori Ikeguchi, engenheiro de desenvolvimento de novos negócios da empresa, sobre os benefícios que a marca pioneira em telefonia VoIP trouxe para a My Business.

