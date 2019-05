Empresas de combate a incêndio e de segurança eletrônica se unem e criam a Fire & Security Products LATAM

SÃO PAULO, 30 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- As unidades Global Fire Products LATAM, incluindo a Kidde - líder no segmento de detecção, alarme e combate à incêndio - e a Global Security Products LATAM, composta pelas renomadas marcas como a LenelS2, Interlogix, Onity e Supra – todas ligadas ao segmento de segurança física e patrimonial - se unem em um único grupo Fire & Security Products LATAM (FSP LATAM). O objetivo do grupo é se preparar para a retomada da economia, maior foco nos negócios verticais, fornecer soluções integradas aos clientes e aumentar a competitividade e rentabilidade da companhia. A FSP LATAM é uma divisão da Fire & Security Products Americas, que pertence ao Grupo Carrier (unidade da United Technologies Corporation).

A FSP LATAM é um grande grupo que também representa na América Latina produtos nos segmentos de aplicações especiais das marcas Det-Tronics, Autronica e Kidde Fire Systems para clientes nos segmentos de petróleo, gás e industrial e da Automated Logic que fabrica sistemas para controle e automação predial, ambas pertencentes ao Grupo Carrier.

"Para integrar os negócios, de forma mais efetiva, todas as equipes do grupo, inclusive a Kidde, ocupam um amplo escritório central na Vila Olimpia, em São Paulo. O novo espaço possui um centro de treinamento com foco em fornecer maiores oportunidades de treinamento técnico e comercial para parceiros e clientes. Outro fator importante que aconteceu foi a modernização da fábrica da Kidde, localizada em Extrema (MG). Todas as linhas de fabricação de extintores, mangueiras, pó químico e espumas foram atualizadas com as melhores tecnologias em produção. Nosso objetivo é oferecer soluções inteligentes em todos os segmentos de atuação", afirma o diretor geral da Divisão FSP LATAM para América do Sul, Marcelo Zeppelini.

O foco principal desta nova organização é fornecer aos clientes soluções integradas em segurança e proteção à vida e a propriedade, incluindo sistemas de detecção e combate a incêndio, segurança eletrônica perimetral – em todas as disciplinas de acesso, vídeo, intrusão e comunicações. Novo endereço do Grupo Fire & Security Products LATAM – Av. Dr. Cardoso de Melo, 1955 – Vila Olímpia – São Paulo

FONTE Fire & Security Products LATAM

