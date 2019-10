Empresas de internet terão programação especial no Futurecom

Abranet reúne especialistas para discutir tecnologias que apresentam oportunidades de negócios para o setor. Segurança na rede, Internet Exchange e conectividade internet também serão abordados

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Pelo quarto ano consecutivo, a Associação Brasileira de Internet (Abranet) promove o Futurenet – evento com uma programação focada nos interesses das empresas de internet. Será no primeiro dia do Futurecom, que acontece de 28 a 31 de outubro, no São Paulo EXPO‎, na capital paulista. A Abranet também marcará presença no evento em um estande, com a participação de diversos associados.

O Futurenet começa debatendo segurança na internet, em palestra ministrada por Gilberto Zorello, coordenador de Projetos do NIC.br. Na sequência, Antônio Moreiras, gerente de Projetos e Desenvolvimento do Ceptro.br/NIC.br, fala sobre como tirar o máximo proveito possível dos pontos de troca de tráfego (Internet Exchanges).

Allan Kelman Ajuz, CEO da Telecall, falará sobre os desafios da transformação digital (MVNO, A2P, IoT, AI, CPaaS); Giuliano Cardozo, da Wzetech/Juniper, sobre tecnologia EVPN VXLAN. O futuro de FTTH será tema da apresentação de Leandro Kuhn, da L8, que abordará como esse novo mercado vai se abrir para os ISPs que estiverem bem equipados.

O evento termina com uma palestra de Bruno Kelman Ajuz, da Telecall, sobre MVNO e as oportunidades além da oferta convencional de dados e voz; e outra com Renato Auricchio, da China Telecom, sobre a importância de uma boa conectividade internet com backbone TIER1.

Serviço: As inscrições para o Futurenet devem ser feitas neste site: http://bit.ly/2N1XzLX. A entrada é gratuita e dá direito à abertura da Futurecom (São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo). O estande da Abranet no evento é o G15.

FONTE Abranet

Related Links

http://www.abranet.org.br



SOURCE Abranet