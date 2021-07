Empresas de telecomunicações filipinas realizam testes técnicos bem-sucedidos de interoperabilidade de MNP

MANILA, Filipinas, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- As principais operadoras de telefonia móvel (MNOs) das Filipinas, mais especificamente, DITO, Globe Telecom e Smart Communications, estão alinhadas com o governo na implementação da Lei de Portabilidade de Números Móveis (MNP) e, por meio de sua empresa de joint venture, Telecommunications Connectivity Inc. (TCI), concluíram com sucesso os testes iniciais de seus recursos técnicos e interoperabilidade em 14 de julho de 2021.

Em breve, esse esforço conjunto permitirá que os clientes mantenham seus números de celular permanentemente, mesmo quando mudarem de provedora de telefonia móvel ou trocarem de plano.

No cenário da atual pandemia, as MNOs disseram que o resultado desses testes técnicos iniciais está "dentro das expectativas". Depois de os testes iniciais terem produzido resultados positivos, os próximos passos serão agilizar o processo de portabilidade externa, implementar proteções de segurança e contra fraudes e otimizar os sistemas e operações comerciais de backend para que os clientes possam usufruir de uma experiência de portabilidade mais tranquila e mais rápida até 30 de setembro de 2021.

Ao realizar um teste de portabilidade real bem-sucedido, a DITO, a Globe e a Smart obtiveram dados e detalhes iniciais sobre a forma como abordar as preocupações remanescentes e os possíveis desafios, antes de disponibilizar o serviço a todos os clientes.

A DITO, a Globe e a Smart trabalharam diligentemente para cumprir o prazo de julho prometido à Comissão Nacional de Telecomunicações (NTC) para alcançar a prontidão técnica inicial, antes da verdadeira demonstração de portabilidade com o órgão regulador de telecomunicações, o que foi um marco crucial no processo de MNP.

"Como os mais novos atuantes no setor, estamos realmente entusiasmados em oferecer esse serviço aos filipinos onde quer que se encontrem. Quando entramos no setor, foi realmente para incentivar a concorrência e a inovação. Com a lei de portabilidade de números móveis, quebramos barreiras e demos aos filipinos o poder da conveniência de finalmente mudar para a provedora de serviços de sua preferência", disse o advogado Adel Tamano, diretor administrativo da DITO.

"Os testes iniciais nos deram uma visão mais clara da experiência do cliente quando ele utiliza a MNP, incluindo a experiência dos clientes quando realizam a portabilidade de outras operadoras para a Globe e vice-versa. Aprendemos muito no processo e aplicaremos o que aprendemos para tornar a transição fácil e perfeita para nossos clientes quando a MNP estiver disponível para todos", disse Issa Guevarra-Cabreira, diretora comercial da Globe.

"Estamos trabalhando arduamente com nossos parceiros da Globe e da DITO para atender aos requisitos. Isso está alinhado com a direção de nossa empresa: ter o cliente no centro de nossas operações como nosso verdadeiro norte. Sempre estivemos na vanguarda da utilização da tecnologia para criar experiências melhores para todos, e os testes iniciais bem-sucedidos nos ajudarão a entender e a recalibrar nossos sistemas e processos, para que possamos simplificar e facilitar a experiência da MNP para nossos clientes. Afinal, simplificar as coisas usando a tecnologia está no centro da promessa da marca Smart", disse Jane J. Basas, vice-presidente sênior e diretora de negócios sem fio de consumo da Smart.

A Republic Act No. 11202, também conhecida como a Lei de Portabilidade de Telefonia Móvel, garante que os usuários de celular possam manter seus números mesmo quando mudarem para outra prestadora de serviços ou quando trocarem seu plano de pós-pago para pré-pago, ou vice-versa.

Sobre a DITO Telecommunity Corporation

A DITO Telecommunity Corporation, anteriormente conhecida como Mindanao Islamic Telephone Company, Inc. (MISLATEL) é a mais nova grande empresa de telecomunicações nas Filipinas após ter recebido, em 2019, o Certificado de Conveniência Pública e Necessidade da Comissão Nacional de Telecomunicações. Lançada comercialmente em 8 de março de 2021, a DITO se compromete a oferecer serviços de telecomunicações de classe mundial, rápidos, acessíveis e seguros que conectam o povo filipino residente em mais de 7.641 ilhas ao resto da comunidade mundial. A DIGO é uma empresa filipina e é um consórcio que inclui a Udenna Corporation, a Chelsea Logistics and Infrastructure e a China Telecommunications Corporation.

Sobre a Globe Telecom

A Globe é uma empresa líder em serviços de telecomunicações completos nas Filipinas, listada publicamente na Bolsa de Valores das Filipinas com o símbolo GLO. A empresa atende às necessidades de telecomunicações e tecnologia de consumidores e empresas por meio de um conjunto completo de produtos e serviços que incluem serviços móveis, fixos, banda larga, conectividade de dados, Internet e serviços gerenciados. Ela possui grandes interesses no setor de tecnologia financeira, soluções de marketing digital, financiamento de capital de risco para startups e atendimento médico virtual. Em 2019, a Globe tornou-se signatária do Pacto Global da ONU, comprometendo-se a implementar os princípios universais de sustentabilidade. Seus dirigentes são a Ayala Corporation e a Singtel, líderes de destaque do setor no país e na região.

Sobre a Smart Communications, Inc.

A Smart Communications, Inc. (Smart) é uma subsidiária de comunicações sem fio e serviços digitais de propriedade integral da PLDT, Inc., a maior empresa de telecomunicações totalmente integrada das Filipinas. Atualmente, a rede móvel da Smart atende a 96% da população das Filipinas, de Batanes a Tawi-Tawi. A Smart também foi nomeada a rede de dados móveis mais rápida do país no segundo semestre de 2020 pela empresa de análise de terceiros Ookla. A Smart recentemente também conquistou vários reconhecimentos no Prêmio de Experiência de Redes Móveis das Filipinas de abril de 2021 pela empresa de análises independentes Opensignal. Esses esforços também fazem parte do compromisso da empresa de ajudar as Filipinas a atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, incluindo o SDG nº 4: Educação de Qualidade e SDG nº 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura.

FONTE Globe Telecom; DITO Telecommunity Corporation; Smart Communications, Inc.

