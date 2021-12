Empresas e pessoas físicas no Brasil agora têm acesso à Rocket Lawyer, a plataforma online líder global para a elaboração e assinatura de documentos legais

Fundada em 2008 por Charley Moore, advogado do Vale do Silício, Rocket Lawyer usa sua tecnologia patenteada para capacitar qualquer pessoa com um dispositivo conectado a elaborar e assinar facilmente documentos, acordos e contratos online com suporte profissional ao longo do caminho.

Essa mesma filosofia passou a ser adotada na operação brasileira, oferecendo os seguintes serviços:

Documentos jurídicos pessoais e profissionais personalizados em minutos, usando um processo simples de perguntas e respostas

Assinaturas eletrônicas de documentos com armazenamento online seguro

Acesso ao suporte de uma equipe de especialistas jurídicos

Informações jurídicas gratuitas na forma de guias escritas por advogados

Possibilidade para advogados se cadastrarem na rede de profissionais da plataforma, e oferecerem seus serviços de acordo com sua área de atuação

Empresas de todos os portes poderão ter acesso a documentos jurídicos padronizados, como contratos de trabalho, prestação de serviços, confidencialidade e propriedade intelectual. Já as pessoas físicas e jurídicas poderão ter acesso a modelos de documentos de casamento e divórcio, aluguéis, testamentos, contratos de serviços domésticos e de manutenção, entre outros. Além disso, eles poderão buscar advogados, que podem cadastrar um perfil gratuitamente na plataforma e obter consultorias profissionais, quando necessário.

Os serviços da Rocket Lawyer no Brasil estarão disponíveis por assinatura. No momento, a empresa oferecerá uma quantidade limitada de documentos e o serviço de assinatura eletrônica gratuitamente por um período restrito, para que todos possam experimentar e testar o valor da plataforma online.

Em tempos de incerteza e em períodos de recuperação, a necessidade de ajuda legal acessível e simples é ampliada. Desde o início da pandemia, pequenas empresas, empregadores, proprietários, inquilinos e famílias passaram por situações sem precedentes, necessitando contar com ferramentas digitais e exigindo serviços jurídicos mais do que nunca. De fato, um estudo do Colégio Notarial do Brasil mostrou um crescimento de 42% na demanda nacional por testamentos no primeiro semestre de 2021, em relação ao ano anterior.

Segundo a AB2L, Associação Brasileira de Direito e Tecnologia Jurídica, entidade que promove empresas de tecnologia com foco no mercado jurídico, a tecnologia melhora a eficiência do setor. Esta é uma tendência que está crescendo rapidamente em todo o mundo, pois permite que os profissionais do direito evitem ter que lidar com burocracia desnecessária e se concentrem no conhecimento e no aconselhamento. Também contribui para a inclusão de milhares de novos advogados - que estão se formando continuamente em mais de 1.240 instituições de ensino do país - para oferecer seus serviços ao mercado.

"A 4ª Revolução Industrial chegou definitivamente ao nosso ordenamento jurídico, e a Rocket Lawyer chegou bem a tempo de fazer parte dela", comenta Gustavo Bandeira, tabelião titular do 8º Ofício de Notas da cidade do Rio de Janeiro e professor da EMERJ - Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. "Tecnologia está mudando a forma como interagimos, contratamos, nos relacionamos, fazemos negócios e vivemos. Não tem volta", adiciona. "Rocket Lawyer chegou para democratizar o sistema jurídico e abrir as portas para uma nova era, inclusive aos cartórios", complementa.

Marcelo Lapolla, reconhecido como um dos maiores advogados de fusões e aquisições de tecnologia do mercado brasileiro, vice-presidente da Comissão LGPD da OAB, com formação acadêmica e profissional internacional, afirma que "a Rocket Lawyer pode preencher uma lacuna para informações jurídicas fast-track, e também para conectar indivíduos e jovens advogados. Os documentos legais e os recursos de assinatura e armazenamento eletrônicos podem ter um forte impacto positivo para pequenas empresas, startups e podem permitir transações simples, porém dinâmicas".

"Desde o início, nossa missão tem sido a mesma: tornar a lei acessível e simples para todos", disse Charley Moore, fundador da Rocket Lawyer. "Temos muito orgulho em realizar este trabalho com nossos colegas brasileiros, que hoje passam a oferecer serviços jurídicos de alta qualidade para proprietários de pequenas empresas e famílias no Brasil - e ferramentas digitais modernas para advogados que compartilham nosso compromisso com a justiça."

Os sócios da operação brasileira são Rafael Steinhauser, na presidência, e Michel Cury, como CEO. Rafael é um experiente empresário e empreendedor, conhecido por sua liderança em empresas multinacionais de tecnologia, como a Qualcomm Latin America, e como cofundador de empresas como a SPAC Alpha Capital Acquisition Company e a EdTech EBAC Online. Michel é advogado, com mestrado em direito pela Universidade de São Paulo e longa trajetória de atuação em empresas de tecnologia e inovação.

Segundo Rafael, "em uma região com alto grau de desigualdade geográfica, social e econômica, qualquer esforço para democratizar o acesso aos serviços e direitos básicos é bem-vindo. A Rocket Lawyer promove a facilidade de ter documentação formal e segura dos acordos entre as partes, com a facilidade de acesso online e apoio de profissionais especializados para todos".

"Por meio de ferramentas digitais inclusivas, Rocket Lawyer democratiza o acesso a documentos e serviços jurídicos, de forma bastante eficiente e simples. Garante também a oportunidade para advogados apresentarem seus serviços, seguindo todas as normas e diretrizes da OAB", afirmou Michel.

Informação relevante aos jornalistas e ao mercado

A Rocket Lawyer fornece informações legais e outros serviços através de seu website. A Rocket Lawyer não é um "serviço de indicação de advogado" ou uma sociedade de advogados, não presta consultoria, assessoria, direção ou representação jurídica, e não se destina a substituir um advogado ou sociedade de advogados.

Sobre Rocket Lawyer

Na Rocket Lawyer, acreditamos que todos merecem serviços jurídicos simples e acessíveis. Nossas leis devem proteger e capacitar - mas para muitos de nós, a lei está fora de alcance devido aos altos custos e complexidade. Então, estamos mudando as coisas. Desde 2008, ajudamos mais de 25 milhões de pessoas e organizações a obterem a ajuda jurídica de que precisam, a um preço que podem pagar. That's legal made simple.®

Visite www.rocketlawyer.com/br/pt para começar a usar gratuitamente hoje.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710421/michel_cury.jpg

FONTE Rocket Lawyer

SOURCE Rocket Lawyer