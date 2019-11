Empresas que formam a Trivium Packaging são as grandes vencedoras do prêmio Cans of the Year da Canmaker

YOUNGSTOWN, Ohio, e CHICAGO, 1o de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Duas das principais empresas de embalagens de metal, que por muitos anos estiveram entre as vencedoras de prêmios internacionais de embalagens, tiveram um desempenho de sucesso no prêmio Cans of the Year 2019.

A divisão de embalagens de metal para produtos especializados e alimentos do Ardagh Group e a Exal Corporation fizeram uma fusão e se tornaram oficialmente a Trivium Packaging no dia 31 de outubro de 2019. Elas fizeram uma comemoração para celebrar o maior conjunto de conquistas nesse evento de prestígio.

A Ardagh Food & Specialty recebeu ouro por sua exclusiva lata da Gaya Gold Coffee e pelo ambicioso projeto de lata para frutos do mar para a Stabburet, que também recebeu o prêmio Can of the Year; bronze para a lata de flandre de D&I com abertura fácil para vegetais da D'AUCY. A Exal conquistou o bronze com sua garrafa de alumínio resselável da Califia.

"Estamos muito felizes por receber esse reconhecimento por alguns dos nossos produtos mais inovadores", afirmou Woep Möller, presidente da divisão de alimentos e produtos especializados da Trivium na Europa. Ele acrescentou: "Nós nos dedicamos a oferecer soluções de embalagem com valor agregado aos nossos clientes, e estamos muito orgulhosos desses prêmios".

Michael Mapes, CEO da Trivium Packaging, comentou: "Embora seja difícil superar essas conquistas admiráveis, eu acredito que, com nosso foco ainda maior em inovação, sustentabilidade e atendimento ao cliente, o nome da Trivium ainda aparecerá em prêmios futuros, como resultado da combinação dos pontos fortes e capacidades das novas equipes".

O grande prêmio concedido ao projeto de lata para frutos do mar da Stabburet mostra todas as qualidades que transformarão a Trivium em uma grande fortaleza das embalagens de metal: atenção aos detalhes, com mais de sessenta designs diferentes; sustentabilidade com uma lata leve e totalmente reciclável; colaboração estreita entre a moderna fábrica de embalagens e seu cliente.

A capacidade de estabelecer novos padrões de inovação foi a principal característica da Gaya, marca de luxo de café gelado; detalhes dourados foram colocados na tampa e na base da lata, e novas técnicas de moldagem por sopro permitiram alcançar um formato exclusivo ao expandir a lata em 26% sob uma pressão de 40 bar.

A Trivium Packaging se tornou uma das principais empresas de embalagens de metal do mundo, com mais de 60 instalações no mundo todo, aproximadamente 8000 colaboradores e receita anual de US$ 2,7 bilhões. O Ardagh Group e o Ontario Teachers' Pension Plan são acionistas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021039/Exal_Corporation_CAns.jpg

FONTE Exal Corporation

