Empresas retomam trabalho e produção em Xi'an, na China, em meio ao surto do novo coronavírus

XI'AN, China, 21 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Enquanto a China continua enfrentando o surto do novo coronavírus, suas indústrias começaram a retornar ao trabalho de forma ordenada. Xi'an, uma das cidades centrais do país e uma importante base educacional, industrial e de pesquisa científica na China, introduziu recentemente uma série de medidas para ajudar as empresas a enfrentarem os tempos difíceis e acelerarem a retomada da produção. Algumas medidas consistem em otimizar serviços governamentais, ampliar os prazos para pagamentos de previdência social, estabilizar o emprego com subsídios e aumentar o apoio ao crédito.

De acordo com estatísticas divulgadas pelo Bureau de Indústria e Tecnologia da Informação de Xi'an, até 19 de fevereiro mais de 400 empresas haviam retomado a produção na cidade. Um total de 34 empresas industriais de grande porte retomaram o trabalho e a produção, representando 75,6% do total das 45 empresas industriais de grande porte da cidade. A capacidade de produção também tem sido gradualmente restaurada, uma vez que nove empresas de grande porte com produção e vendas superiores a 10 bilhões de yuans retomaram total ou parcialmente a produção – entre elas, a Shaanxi Automobile Holdings Limited e a Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.

No dia 10 de fevereiro, a Shaanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd., com sede em Xi'an, começou a retomar a produção. Com medidas de prevenção de epidemia rigorosamente implementadas, a empresa reiniciou rapidamente várias linhas de produção, como a linha de processamento de engrenagens, a fim de satisfazer necessidades urgentes do mercado. No dia 14 de fevereiro, a Shaanxi Automobile Holdings também retomou a produção, com mais de 2 mil funcionários de volta ao trabalho e uma linha de produção reiniciada. Até agora, mais de 12 mil funcionários voltaram a trabalhar no Instituto de Pesquisa da Huawei em Xi'an. A Micron Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. restaurou 80% da sua capacidade de produção.

O Xi'an International Trade & Logistics Park, o maior porto do interior da China, criou um serviço de canal verde. Com o serviço, os caminhões não precisam parar, os motoristas não precisam sair de suas cabines e o trânsito de automóveis não precisa ficar em espera fora da estação. Medidas de prevenção de epidemias – como desinfecção e descontaminação, medição e registro de temperatura – estão totalmente implementadas. Todas essas medidas ajudam a garantir o bom funcionamento do serviço de trens de carga Chang'an entre China e Europa. Os trens de carga Chang'an entre China e Europa fizeram um total de 200 viagens em janeiro, 2,4 vezes o total de viagens do mesmo período no ano passado. Afetados pelo surto, esses trens internacionais reduziram o funcionamento, mas ainda mantêm a frequência de uma viagem por dia.

Conforme as empresas retomam a produção, a mobilidade de pessoal aumenta. A fim de impedir a propagação do vírus, a prefeitura de Xi'an presta serviços individualizados às empresas que retornam ao trabalho, a fim de ajudá-las a implementar medidas de prevenção e controle, como quarentena e observação, testes de ácido nucleico e descontaminação ambiental. Simultaneamente, a prefeitura está totalmente empenhada em coordenar esforços para resolver os problemas que essas empresas enfrentam em termos de pessoal, transporte, refeições e alojamento. A prefeitura de Xi'an vem introduzindo uma série de medidas para ajudar as pequenas e médias empresas a retomarem o trabalho, como reduzir ou isentar aluguéis, subsidiar juros e prestar assistência no desenvolvimento de mercados.

Xi'an organizará centralmente um fundo especial de 200 milhões de yuans para apoiar o emprego de empresas locais, além de um fundo especial de 1 bilhão de yuans para apoiar as empresas locais na formação profissional dos empregados. Xi'an também subsidiará completamente as despesas das empresas com o transporte de empregados em veículos reservados e compartimentos de trens, parcialmente os custos de transporte do pessoal que retorna ao trabalho por conta própria, e completamente os custos dos testes de ácido nucleico.

FONTE Xi'an Bureau of Industry and Information Technology

