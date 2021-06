Empresas tentam recuperação: Encerramento de portfólio de produtos recua um pouco em maio

Os resultados apresentados em maio de 2021 apontam queda de 3,8% para médias e pequenas empresas. Quando se compara ao mês anterior, em maio tiveram menos empresas encerrando seu portfólio de produtos. No entanto, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o encerramento de portfólio cresceu 1,3% para o número Brasil e 8,1% para MPE. No acumulado dos últimos 12 meses, houve crescimento de 4,8% no encerramento de portfólio de produtos no Brasil.