Empréstimo FGTS do BV mostra força no ambiente digital

Contratação via WhatsApp impulsiona o produto e torna-se case na Meta

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o Empréstimo FGTS, o BV, um dos maiores bancos do país, reforçou sua presença no ambiente digital e registrou crescimento do produto nos últimos meses, mostrando o seu potencial neste meio. O investimento em mídia aumentou e alavancou o produto, que registrou crescimento de 44,3% em produção e 39,8% em número de contratos.

"Com o cliente no centro e tendo o WhatsApp como importante ferramenta no estreitamento desta relação, transformamos a experiência do Empréstimo FGTS e ampliamos a representatividade do nosso canal digital. Essa estratégia reforça o nosso propósito de tornar a vida financeira dos clientes cada vez mais leve", afirma Flávio Suchek, diretor executivo de Varejo do BV.

A campanha digital do banco é focada em canais como o Facebook e redireciona os clientes interessados no Empréstimo FGTS para a Central de Negócios do BV no WhatsApp, onde o cliente pode simular e contratar o produto.

Os resultados expressivos foram reconhecidos pela Meta, empresa de tecnologia que detém o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. O BV foi convidado a apresentar o case da estratégia, que envolveu o trabalho colaborativo entre times e a escolha do desenvolvimento da jornada online pelo aplicativo de mensagens, no evento Discovery Commerce House.

O Empréstimo FGTS do BV tem uma das taxas mais competitivas do mercado, a partir de 1,49% ao mês, além da antecipação de até 10 parcelas do saque-aniversário. O produto também possui outros diferenciais, como ter saldo mínimo de R$ 300,00 na conta do FGTS e a possibilidade de pagamento de crédito em conta digital, desde que seja da mesma titularidade do cliente.

Outra novidade do banco no segmento é o Empréstimo FGTS condicionado. Através dele, o cliente antecipa seu saldo FGTS para pagamento de débitos em aberto com o BV, e ainda pode receber um troco. Tudo isso em uma experiência integrada por meio de uma única operação, algo inédito no mercado.

Como funciona o produto

O empréstimo saque-aniversário é uma nova modalidade de acesso ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para quem tem saldo, em contas ativas ou inativas, e optou pelo saque-aniversário do fundo.

Instituído pela Lei 13.932/19, o Saque-Aniversário do FGTS permite ao trabalhador realizar o saque de parte do saldo de sua conta, anualmente, no mês de seu aniversário. A adesão ao Saque-Aniversário é opcional. Quem não optar pela adesão permanece na sistemática padrão, que é o Saque-Rescisão.

Sobre o BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo e Corporate & Investment Banking. Em sua estratégia de negócios, reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é um dos líderes no financiamento de placas solares, especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos automóveis que financia. Conhecida pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

FONTE banco BV

SOURCE banco BV