EMX by Big Village, die Nummer eins unter den Premium-SSPs, startet Premium Private Marketplaces (PMPs), zertifiziert von Jounce Media

Die von Jounce Media bewerteten und zertifizierten Premium-PMPs von EMX sorgen für mehr Transparenz und machen es den Käufern leicht, das hochwertigste Direktinventar in großem Umfang zu aktivieren

NEW YORK, 1. Juli 2022 /PRNewswire/ -- EMX by Big Village , ein führendes End-to-End-Unternehmen für programmatische Technologie, das sich auf die Planung, den Einkauf und die Messung von CTV- und Omnichannel-Medien konzentriert, kündigt seine Partnerschaft mit Jounce Media ,dem Branchenführer im Bereich der datengesteuerten Angebotsoptimierung, an, um Premium Certified Private Marketplaces anzubieten. Da sich Werbetreibende zunehmend auf die Qualität des Inventars und die Optimierung der Lieferwege (SPO) konzentrieren, machen es die von Jounce Media zertifizierten Premium-PMPs von EMX den Medienkäufern leicht, leistungsstarkes Premium-Inventar in großem Umfang zu aktivieren.

Laut Jounce Media führen 44 % der Auktionen, die DSP-Käufern zur Verfügung stehen, zu Multi-Hop-Lieferketten, die mit unnötigen Gebühren verbunden sind, und von den verbleibenden 56 % der Auktionen führen die meisten zu minderwertigen Anzeigenplatzierungen, die keinen nachweisbaren Einfluss auf das Verbraucherverhalten haben.

Durch unabhängige Audits von über 1,5 Millionen Websites, mobilen Apps und CTV-Apps bewertet Jounce Media die Marketingeffizienz jeder programmatisch gehandelten Lieferkette. Die Analyse von Jounce Media kommt zu dem Schluss, dass die überwältigende Mehrheit des Angebotsstreams nicht den grundlegenden Qualitätsstandards von Jounce Media entspricht.

Ein Premium-Angebot, wie es von Jounce Media definiert wird, erfüllt drei Kriterien:

Direkte Lieferketten ohne unnötige Zwischenhändler. Nutzerorientierte Werbeerlebnisse, die wirkungsvolle Platzierungen mit originellen Inhalten verbinden. Nachgewiesene Geschäftsergebnisse für Performance-Vermarkter.

Jounce Media hat 77 Publisher identifiziert, die den Premium-Standard erfüllen, und diese Premium-Publisher weisen eine Umsatzsteigerung von 27 % gegenüber dem Rest des Webs auf.

Mit EMX ist der Zugang zu erstklassigen Angeboten einfach. Die Angebotszusammensetzung ist für Jounce-zertifizierte Web-Publisher um 184 % höher als bei anderen Ad Exchanges. Durch die Integration mit Jounce Media macht EMX dieses Premium-Angebot für jeden Vermarkter in jeder DSP verfügbar.

Über eine einzige Deal-ID bietet EMX einen möglichst direkten Zugang zu Premium-Verlagen wie McClatchy, Gannett, Internet Brands, Leaf Group, Penske Media Corporation, a360 media und News Corp.

„Wir bei EMX sind bestrebt, den Medienkäufern das Inventar zu bieten, das sie suchen, einschließlich des hochwertigsten Direktangebots, das auf dem Markt verfügbar ist", sagt Brian Weigel, Chief Operating Officer bei EMX by Big Village. „Die von Jounce Media zertifizierten PMPs der Premium-Publisher zeigen unser Engagement für ein gesundes programmatisches Ökosystem und bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse von Werbekampagnen zu steigern."

„Verantwortungsbewusste Medienkäufer sollten jeden Verleger in ihrem Medienplan kennen und ihm vertrauen. Aber die Komplexität der programmatischen Lieferkette macht einen verantwortungsvollen Medieneinkauf für die meisten Marken unerreichbar", sagt Chris Kane, Gründer und Präsident von Jounce Media. „Unsere Partnerschaft mit EMX macht es für jeden Vermarkter in jedem DSP einfach, das Beste aus dem Web zu kaufen."

„Dies ist ein Beispiel dafür, dass EMX seine Mission und Vision, höhere Standards für programmatische Werbung zu setzen, erfüllt", sagt Michael Zacharski, Chief Executive Officer bei EMX by Big Village. „Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir erreicht haben."

Informationen zu EMX von Big Village

EMX ist eine führende End-to-End-Programmatic-Technologiegruppe, die sich auf die Planung, den Einkauf und die Messung von CTV- und Omnichannel-Medien konzentriert. Als erstklassige globale Direct-to-Publisher-Supply-Side-Plattform (SSP), Datenplattform, Media-Trading-Desk und lokale Marketing-Cloud ist EMX die Technologie, die das programmatische Mediengeschäft von Big Village antreibt. Big Village ist ein globales Werbe-, Technologie- und Datenunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter emxdigital.de

Informationen zu Jounce Media

Jounce Media ist der Branchenführer in der datengesteuerten Optimierung von Lieferwegen. Durch täglich aktualisierte Audits von mehr als 1,5 Millionen Websites, mobilen Apps und CTV-Apps erstellt Jounce ein umfassendes Mapping der gesamten Lieferkette für programmatische Werbung und stellt diese Daten für programmatische Käufer und Verkäufer zur Verfügung. Die weltweit größten Vermarkter, Medienunternehmen und Werbetechnologieplattformen vertrauen auf Jounce, um einen hocheffizienten programmatischen Handel zu ermöglichen.

