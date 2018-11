En 2018, Merck remporte deux récompenses R&D 100 en matière d'innovation

« Nous sommes heureux d'avoir reçu deux prix R&D 100, l'un reconnaissant l'importance que nous accordons à rendre la thérapie génique plus largement accessible aux patients en ayant besoin, en développant et en mettant en œuvre rapidement nos essais en thérapie génique et virale BioReliance® », a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration et PDG de Merck, pour les sciences du vivant. « Le deuxième prix souligne la position de leader de Merck sur le marché de l'édition de gènes, qui est le résultat de notre grande expérience en R et D dans la technologie CRISPR. Je suis particulièrement fier de nos équipes, qui chaque jour, réalisent notre objectif pour résoudre les problèmes les plus difficiles en matière de sciences de la vie. »

Le portefeuille d'essais en thérapie génique et virale BioReliance® de Merck a remporté un prix R&D 100 dans la catégorie Analyse/Essai. Le portefeuille d'essais en thérapie génique et virale BioReliance® est une plateforme d'essais qui permet la libération opportune de vecteurs viraux et de thérapie génique, réduisant de près de la moitié les temps d'essais, tout en fournissant des résultats précis et fiables. Merck a conçu les tests spécifiquement pour la caractérisation, la pureté, la puissance, l'innocuité et la libération des produits de thérapie génique virale.

La technologie proxy-CRISPR de Merck a remporté un prix spécial dans la catégorie Perturbateur de marché - Produits. Les prix en tant que Perturbateur de marché sont décernés à ceux qui ont le potentiel de « changer la donne », révolutionnent les technologies établies et transforment leur propre secteur.

Proxy-CRISPR est un nouvel outil d'édition de génomes conçu pour améliorer la performance d'autres protéines CRISPR nouvellement découvertes. Cette technologie rend les CRISPR plus efficaces, souples et spécifiques, en ouvrant l'hélice d'ADN afin que les chercheurs puissent effectuer des modifications de séquences ciblées dans des régions du génome auparavant inaccessibles. Le proxy-CRISPR de Merck propose une méthode simple et rapide qui augmente la facilité d'utilisation, sans avoir besoin de remanier des protéines CRISPR natives.

Les prix R&D 100, qui récompensent les pionniers de la recherche et du développement, sont parmi les prix d'innovation les plus prestigieux.

À propos de Merck

Merck, une entreprise dynamique de science et de technologie, est spécialisée dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Près de 53 000 employés travaillent au développement de technologies visant à améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus épanouissants et durables. Merck s'intéresse tant aux progrès des technologies d'édition de gènes qu'à la découverte de moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou à l'intelligence des dispositifs. En 2017, Merck a généré 15,3 milliards € de ventes dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont été des éléments clés dans les avancées technologiques et scientifiques de Merck, ce qui a permis à Merck de prospérer depuis sa création, en 1668. La famille fondatrice reste propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la Société exerce ses activités sous les noms d'EMD Serono (soins de santé), Millipore Sigma (sciences de la vie) et EMD Performance Materials.

