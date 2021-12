En 2022 Disneyland Resort continúa con su legendaria reapertura gracias al regreso de los espectáculos nocturnos, la ampliación de 'Celebrate Gospel!' y, a partir de enero, experiencias temáticas

Durante 2022, Disneyland Resort será el lugar donde los amigos y las familias podrán crear recuerdos imperecederos, donde los más pequeños podrán ver a su personaje Disney favorito, donde los amantes de la buena comida podrán saborear platos espléndidos o delicias Disney y donde los visitantes más experimentados podrán dar inicio sus nuevas aventuras. La oferta es amplia: desde atracciones emocionantes como Star Wars : Rise of the Resistance hasta entretenimiento fascinante, festivales por tiempo limitado y celebraciones de temporada durante Halloween y las fiestas.

En Disney California Adventure Park, Avengers Campus continúa siendo un destino popular en el parque. Los visitantes se unen a Peter Parker en WEB Slingers: A Spider-Man Adventure y se alían con las guerreras de Dora Milaje, además de celebrar encuentros heroicos con Loki, Black Panther, Black Widow, Ant Man and The Wasp. En la primavera de 2022 regresan a este parque la celebración del Año Nuevo Lunar y el Disney California Adventure Food & Wine Festival.

Además, los visitantes encontrarán más magia Disney en los Hoteles del Disneyland Resort, así como en los nuevos establecimientos y populares restaurantes del Downtown Disney District.

¡Los espectáculos nocturnos en Disneyland Resort regresan en la primavera de 2022!

A partir de esta primavera, los visitantes de Disneyland Resort podrán disfrutar una vez más de algunos de sus espectáculos nocturnos favoritos.

"Main Street Electrical Parade": Cuando este clásico desfile eléctrico de Disney, repleto de magia e imaginación, lleve a cabo su triunfal regreso a las noches de Disneyland Park, lo hará liderado por el tren icónico y la sección de percusión que contará con la presencia de Mickey Mouse , Minnie Mouse y Goofy, proclamando a toda luz: "Disneyland Presents – Main Street Electrical Parade". El desfile recupera algunos de los recuerdos favoritos de los visitantes como el Dragón Elliot y las carrozas de "Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland)", "La Cenicienta (Cinderella)" y "Peter Pan".

A lo largo de los últimos 30 años, "Fantasmic!" se ha convertido en un espectáculo de debes ver en Disneyland. Se trata del espectáculo nocturno más longevo de Disney: un show exuberante, emotivo y a todo color donde una partitura musical y un Dragón Maléfico lanzafuegos coreografían escenas animadas de películas Disney. Las aguas del Rivers of America cobran vida gracias al poder de la imaginación de Mickey Mouse , creando imágenes y secuencias fantásticas tal y como fueron vistas en clásicos de Disney como "Fantasía", "El libro de la selva (The Jungle Book)", "La Sirenita (The Little Mermaid)" y muchas más.

"World of Color" es una combinación única de música, fuego, niebla y efectos de láser con animación Disney proyectada en una inmensa pantalla de agua. Este inolvidable caleidoscopio de color en Disneyland California Adventure celebra la magia y la diversión de Disney y Pixar, todo ello acompañado de una banda sonora espectacular. El público se sumerge en algunas de las historias favoritas de Disney con secuencias memorables de música y animación, incluyendo WALL-E e Eve navegando por el cosmos y Pocahontas explorando río abajo.

El espectáculo de fuegos artificiales "Disneyland Forever": "Disneyland Forever" es una celebración por todo lo alto repleta de pirotecnia, proyecciones y sorprendentes efectos especiales que sumergen y rodean a los visitantes en un viaje impresionante. Main Street, U.S.A. , y otras localizaciones en Disneyland se convierten en un lienzo mágico donde los visitantes son trasladados a un mundo ensoñador, volando por Londres en "Peter Pan" o bailando con King Louie en "El libro de la selva (The Jungle Book)". El tema final es el emotivo "Kiss Goodnight".

Entretenimiento emocionante en Disneyland Park

"Celebrate Gospel!": Disneyland Resort celebrará el espíritu de la música góspel con el regreso de "Celebrate Gospel!". En 2022, "Celebrate Gospel!" ampliará sus fechas e incluirá actuaciones del coro en vivo, siempre con su estilo e inspiración distintivos. Este emotivo evento se traslada al Fantasyland Theatre en Disneyland Park, donde los visitantes podrán disfrutar de las inspiradoras actuaciones del coro en días selectos durante el mes de febrero. "Celebrate Gospel!" se ofrece como parte de la experiencia de Disneyland Park. Muy pronto se compartirán más detalles al respecto en el Disney Parks Blog.

"Tale of the Lion King": El Fantasyland Theater en Disneyland pronto se convertirá en el hogar de "Tale of the Lion King", una imaginativa adaptación de "El rey león (The Lion King)" de Disney. "Tale of the Lion King", que no tardó en convertirse en un éxito tras su debut en 2019, cobra vida gracias a los Storytellers of the Pride Lands, una compañía de artistas itinerantes que cuentan en el escenario la maravillosa e inmortal historia de Simba a través de la danza y la música en directo.

Festivales y mucho más en Disney California Adventure

El Lunar New Year en Disney California Adventure es una jovial celebración que conmemora las tradiciones culturales china, coreana y vietnamita. El festival, que tiene lugar del 21 de enero al 13 de febrero de 2022, está repleto de actuaciones, manualidades, delicias culinarias, decoración, productos a la venta y entretenimiento musical en vivo multiculturales.

2022 será el Año del Tigre, y Tigger será quien se una a la fiesta, junto a otros entrañables personajes Disney como Mulán y Mushu, Mickey y Minnie y los Three Little Pigs (Los tres cochinitos en Latinoamérica), todos luciendo sus trajes para la ocasión. Entre las tradiciones más celebradas durante el Lunar New Year destacan el Lucky Wishes Wall (El Muro de los Deseos) y "Mulan's Lunar New Year Procession", que incluye actuaciones que rinden tributo a la familia, la amistad y la posible buena fortuna para el año nuevo.

Y por si esto no fuera suficiente, Raya, la estrella de "Raya and the Last Dragon (Raya y el último dragón)" de Walt Disney Animation Studios, debutará en el Disneyland Resort durante esta celebración. Los visitantes podrán dar la bienvenida a Raya y ver un poquito de su reluciente dragón entre las flores de Kumandra, que crecen esplendorosas en el corazón del Redwood Creek Challenge Trail.

El Sip and Savor Pass* estará disponible para la adquisición de comida y bebida sin alcohol selectas en casetas o quioscos del Año Nuevo Lunar participantes, todas ellas con platos deliciosos de la gastronomía asiática.

Disney California Adventure Food & Wine Festival regresa en 2022, y lo hace con una gira a través de las regiones y vecindarios de California, desde el 4 de marzo al 26 de abril de 2022. Este festival es un escaparate de gastronomía deliciosa, entretenimiento animado, productos a la venta del festival y hasta encuentros con Chef Goofy.

Una docena de zocos o mercados del festival ofrecerán bocaditos y bebidas deliciosos para toda clase de paladares. Los visitantes podrán disfrutar de las demostraciones culinarias gratuitas por parte de chefs locales, visitantes, famosos y de Disney que regresarán los sábados y domingos en los que tenga lugar el festival. Para reforzar todavía más la experiencia durante el festival, los visitantes podrán reservar y adquirir eventos exclusivos como las Recepciones de los Enólogos en Carthay Circle (Carthay Circle Winemaker Receptions), y los Seminarios de Cata y Educación de Vino, Cerveza y Coctelería (Wine, Beer and Mixology Education & Tasting Seminars).

Los visitantes tendrán la opción de adquirir el Sip and Savor Pass* para la oferta de productos del mercado del festival.

Muy pronto se darán a conocer más detalles acerca de la celebración del Año Nuevo Lunar y del Disney California Adventure Food & Wine Festival en Disneyland.com.

Cars Land celebra 10 años: 2022 será el año en el que se celebrarán numerosos hitos inolvidables en la historia de Disneyland Resort, incluyendo el décimo aniversario de la mayor expansión de Disney California Adventure. El 15 de junio de 2012, los primeros visitantes recorrieron la nueva Buena Vista Street, con sus establecimientos, arquitectura y temática que recuerda a la ciudad de Los Ángeles a finales de los 1920 y principios de los 1930. Los visitantes también descubrieron Cars Land, donde sus residentes automovilísticos, como Lightning McQueen y Tow Mater, marchan por la Ruta 66 que cruza Radiator Springs. La gran atracción de la tierra temática, Radiator Springs Racers, se ha hecho tan popular como las taquilleras películas de la saga "Cars" de Disney y Pixar.

¡Eventos por tiempo limitado de Disneyland After Dark!





Los eventos Disneyland After Dark** regresan con más "Nites" o noches de diversión tras el cierre oficial de Disneyland o Disney California Adventure en días selectos en 2022. Sweethearts' Nite o la Noche de los Enamorados se celebrará cinco noches en febrero, la Villains Nite o Noche de los Villanos tendrá lugar durante dos noches en marzo y la Star Wars Nite o Noche de Star Wars lo hará durante tres noches en mayo, incluyendo la víspera del May the 4th o 4 de mayo, el Día de Star Wars. De este modo, a lo largo de 2022 habrá más noches que nunca dedicadas a estos eventos de tiempo limitado que ofrecen temáticas, experiencias con personajes, entretenimiento nocturno especial y mucho más de forma exclusiva. Los boletos son limitados y estarán disponibles en Disneyland.com/DisneylandAfterDark. Los boletos para Sweethearts' Nite se pondrán a la venta el 9 de diciembre de 2021, mientras que para Villains Nite y Star Wars Nite lo harán el 11 de enero de 2022.

Nuevos establecimientos y planes para Downtown Disney District

Downtown Disney District continúa con su evolución como eje central de tiendas, restaurantes y espectáculos innovadores.

Los establecimientos especializados Pelé Soccer y Lovepop pronto inaugurarán sus tiendas en Downtown Disney District. Pelé Soccer, diseñada como si se tratara de un estadio, ofrece equipo y productos de fútbol de célebres marcas mundiales, y lo hace con el nombre de Pelé, la legendaria estrella brasileña. Lovepop pone a la venta llamativas tarjetas y postales tridimensionales, así como regalos que hacen del papel una obra de arte. Lovepop, que fue creada por dos diseñadores de barcos, combina ingeniería y tecnología moderna con el arte ancestral de kirigami, el arte del papel recortado, una variación del origami que, de forma intrincada, corta el papel en lugar de doblarlo.

Post 21 es un establecimiento de propiedad negra y de mujer, que ofrece productos modernos y de diseño a la venta de otros negocios de propiedad negra, incluyendo para la familia, el hogar, regalos y mucho más. Los visitantes podrán encontrar esta caseta o quiosco entre World of Disney y Starbucks.

Siguiendo con el impulso que dio inicio en 2018, un proyecto plurianual que empezará en enero de 2022 transformará el edificio del antaño AMC Theatres y su área adyacente en un espacio impresionante. El diseño se inspirará en la arquitectura californiana moderna de mediados de siglo. El área combinará de forma maravillosa una paleta de colores vibrantes, elementos y patrones de diseño multiculturales, un jardín al aire libre para relajarse y para futuros eventos y una colección todavía más amplia de tiendas y restaurantes.

Los trabajos de 'reimaginación' en Mickey's Toontown empiezan en 2022





El año próximo los Imagineers empezarán a "reimaginar" Mickey's Toontown en Disneyland Park, una tierra temática que contará con nuevas experiencias para las familias y los más pequeños en áreas de césped amplias y al aire libre. Está previsto que su inauguración tenga lugar en 2023, al mismo tiempo que Mickey and Minnie's Runaway Railway.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

Se recomienda visitar Disneyland.com/updates para conocer la más reciente información antes de llegar a Disneyland Resort, incluyendo actualizaciones sobre la obligatoriedad del uso de máscaras faciales o la necesidad de tener una reservación para cada boleto de los parques. Para entrar a un parque temático, los visitantes (de 3 o más años) necesitarán un boleto válido y una reservación para el parque temático para el mismo día y parque que desean visitar.

*Un pase Sip & Savor será válido solo para el evento específico donde se adquirió. Un pase no será válido en ningún otro evento ni en ningún otro momento, salvo el evento y las fechas especificadas en el pase. Los pases no son reembolsables, no se pueden transferir, no se pueden canjear por dinero en efectivo y están sujetos a otras restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Los pases no son válidos para la admisión a los parques temáticos. Para poder acceder al parque se requiere de una admisión válida al parque y una reserva al parque para el mismo parque en la misma fecha.

** Ciertas atracciones, experiencias y ofertas no estarán disponibles durante los eventos. Consulte la página web del evento para obtener la información más actualizada. Las experiencias, atracciones y ofertas disponibles pueden ser modificadas y limitarse dependiendo de la disponibilidad, y están sujetas a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. No se aceptan reembolsos por cambios o cancelaciones de ningún tipo, ya sea debido a las inclemencias del tiempo u otras. El número de boletos disponibles para cada evento es limitado, y los boletos para el evento son válidos solo para la fecha y las horas específicas del evento. Las tarifas de estacionamiento no están incluidas en el precio del boleto. Los boletos deben comprarse en línea y no están disponibles el día del evento. Límite de ocho (8) boletos por persona, por fecha del evento, y no se aplican descuentos. Los visitantes menores de 2 años no requieren de boleto. Los boletos no se pueden transferir, no son reembolsables y no pueden ser revendidos o transferidos para uso comercial. Los disfraces están sujetos a las directrices de Disney y no pueden ser obstructivos u ofensivos; para conocer las restricciones consulte las directrices de disfraces para eventos especiales en https://disneyland.disney.go.com/faq/parks/dress/. Los ofrecimientos, el evento y los elementos del evento están sujetos a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso.

