EN 2022 GIS SUPERÓ POR PRIMERA VEZ LOS US$1,000 MILLONES EN VENTAS CON CRECIMIENTOS DE DOBLE DÍGITO EN SU ESTADO DE RESULTADOS

SALTILLO, México, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ("GIS" o "la Compañía"), empresa multinacional de origen mexicano, anunció el día de hoy sus resultados correspondientes al 4T22, los cuales le permitieron consolidar la tracción registrada en trimestres anteriores y superar en 2022 los US$1,000 millones en ventas por primera vez en su historia. Lo anterior a la par de mantener la solidez en rentabilidad; registrando una UAFIRDA de US $40 millones (+93% AsA) en el 4T22 y de US $145 millones por el 2022 (+22% AsA).

Este desempeño fue impulsado mayormente por el segmento de autopartes "Draxton", gracias a una resiliente demanda, un mejoramiento en precios (conforme a fórmulas de indexación) y una mayor participación en procesos de alto valor agregado.

Draxton registró un volumen récord de ventas, con US $210 millones en el 4T22 (+25% AsA) y US $868 por el ejercicio completo (+26% AsA). Y, su UAFIRDA mantuvo la tendencia de crecimiento, ascendiendo a US $33 millones en el 4T22 (+131% AsA) y US $121 millones por el ejercicio 2022 (+25% AsA).

En Vitromex, la estrategia de alinear la oferta de producto contribuyó a la obtención de ventas por US $64 millones en el 4T22 (+19% AsA), con una UAFIRDA de US $10 millones (+30% AsA). Y, por el ejercicio 2022, sus ventas ascendieron a US $238 millones (+16% AsA), con una UAFIRDA de US $30 millones (+16% AsA).

En lo referente a Cinsa, durante el 4T22, las ventas ascendieron a US $27 millones y la UAFIRDA a US $2 millones, manteniéndose prácticamente en línea con el 4T21. Por el ejercicio 2022, sus ventas fueron de US $101 millones (vs. US $104 millones en 2021) y su UAFIRDA de US $9 millones (+7% AsA).

En lo que al Balance se refiere, al cierre de 2022, la caja se ubicó en US$66 millones y la deuda en US $320 millones, representando un apalancamiento neto de 1.8x, mismo que podría ser, prácticamente, cero, si los recursos a obtenerse de la venta de Vitromex fueran aplicados al pago anticipado de la deuda.

En su mensaje a inversionistas, Jorge Rada, Director General de GIS, comentó: "Los resultados de 2022 son muestra de la eficiencia de las estrategias desplegadas en cada división de negocio, principalmente, en Draxton, donde hemos cimentado un firme posicionamiento para atender la resiliente demanda de los diferentes mercados que atendemos, misma que se ha visto fortalecida, particularmente, en Norteamérica, con los positivos efectos del nearshoring. En este sentido, continuaremos capitalizando nuestra capacidad de producción, tal como lo hemos instrumentado con la ampliación de la planta de San Luis Potosí".

Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de Autopartes (fundición y maquinado en hierro o aluminio), de la Construcción (pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 7,000 colaboradores en 18 unidades productivas, con operaciones en México, España, República Checa, Polonia, Italia y China; así como presencia comercial y de distribución en EUA.

