En 2022, Hisense prévoit de commercialiser davantage de produits d'affichage performants et de haute qualité sur le marché africain

« Grâce à l'innovation technologique continue, Hisense surmonte les obstacles techniques, faisant passer les téléviseurs laser de 1080P à 2K, puis à 4K et désormais à 8K et propulsant l'industrie mondiale de la télévision laser dans l'ère du TriChroma. Nous nous engageons à apporter des produits dignes de confiance à des millions de nos utilisateurs en Afrique grâce à un design exceptionnel, une technologie de pointe et un excellent service », a déclaré Patrick Hu, directeur marketing d'Hisense South Africa.

Doté du moteur laser TriChroma de Hisense, qui atteint une luminosité maximale de 3 000 lumens, le téléviseur TriChroma L9G sera disponible en Afrique en janvier. Il s'agit d'un téléviseur de projection 4K ultra court avec un triple laser, utilisant des lasers rouges, verts et bleus purs pour atteindre de nouveaux niveaux de performance de couleur. Il a remporté le « King of Ultra Short Throw Projectors », a été nommé « Best in Class » par Projector Reviews et a été désigné comme étant le choix de la rédaction par Projector Central en 2021.

En plus du L9G, Hisense lancera également le téléviseur 4K Mini LED U9G sur le marché africain ce mois-ci. En juin 2022, le nouveau téléviseur 4K Mini LED U8H fera bénéficier les consommateurs de la région d'un plus grand nombre de mises à niveau haut de gamme et de performances de qualité. Avec des tailles d'écran allant de 55 à 75 pouces, le taux de rafraîchissement natif de 120 Hz de l'U8H permet de traiter en douceur mouvements et luminosité, magnifiant à l'écran les films d'action et les sports.

En 2022, Hisense implémente pour la première fois sa technologie Mini LED dans son nouveau téléviseur premium 8K Mini LED, offrant une performance HDR époustouflante avec un meilleur contraste, des images plus lumineuses et des couleurs plus impressionnantes que jamais. Le téléviseur Hisense 8K Mini LED a remporté le prix de l'innovation CES® 2022. Cette technologie de pointe sera également commercialisée sur le marché africain. Le téléviseur phare U80H 8K Mini LED devrait être lancé sur le marché africain en juillet 2022.

